Corona Sunsets Tour, in giro per spiagge d'Italia al tramonto

18 luglio 2017- 14:39

Roma, 18 lug. (Labitalia) - Un tour di eventi costruiti intorno al tramonto. Torna anche nel 2017 il Corona Sunsets Tour che attraverserà l’Italia da Nord a Sud, mescolando città e località turistiche balneari famose, per coinvolgere i consumatori in esperienze e modi diversi di vivere il tramonto. Portare l’every day sunset experience dentro alle città - Padova, Marina di Pietrasanta, Torino, Catania - è il senso delle tappe urbane. Per due giorni un Chiringuito Corona sarà il luogo in centro città dove iniziare a prepararsi a celebrare il rito del tramonto, traguardando alla pienezza di una sunset experience al 100% da vivere nel suo luogo ideale, la spiaggia.Per ogni città è stata scelta una corrispondente destinazione dotata di una spiaggia e di un locale dove poter godere di quel momento specialissimo della giornata che è il tramonto, nel modo più semplice e piacevole: rilassati, con una bottiglia di Corona e lime in mano. Numerose le attività proposte: dalla personalizzazione di t-shirt live al body tattoo, al backwall per polaroid istantanee. In un crescendo che troverà il passaggio più coinvolgente in un momento interamente dedicato alla celebrazione del tramonto in spiaggia.Le prossime tappe del Corona Sunsets Tour sono 19-20 luglio a Torino (spiaggia: 21 luglio, Sanremo - Pico de Gallo); il 30 luglio a Cattolica (spiaggia: Malindi), il 3-4 agosto, Catania (spiaggia: 5 agosto, Catania - Le Capannine). Culmine del Corona Sunsets Tour è la lunga tappa conclusiva, che si svolgerà a Golfo Aranci in Sardegna.Saranno 10 giorni di divertimento tra la sabbia fine e bianca e il mare cristallino di Cala Sassari, ambientazione ideale per dare corpo al mantra più profondo di Corona: uscire, godersi la vita, vivere con pienezza. Dal 14 al 24 agosto Corona coinvolgerà i consumatori dalle offrendo intrattenimento ed esperienze uniche e diverse. Il Tour si concluderà ufficialmente la sera del 24 agosto con un grande concerto in spiaggia, che rinnoverà le emozioni del Corona Sunsets Festival, la manifestazione flagship di Corona che negli scorsi anni ha portato in Italia, unica tappa europea, un evento itinerante di livello internazionale fatto di musica, performance e dj internazionali. Inoltre, è possibile partecipare al concorso 'Passport to paradise' che mette in palio viaggi diverse destinazioni da sogno: in Italia, a Cape Town in Sudafrica e a Dubai negli Emirati Arabi. Per partecipare occorre collegarsi al sito http://www.corona-extra.it/paradise e inserire una foto ispirata a un momento importante che sappia raccontare visivamente il concetto 'This is Living'. Allo stesso link è possibile consultare il regolamento completo del concorso.