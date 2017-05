Corsi gratuiti professionalizzanti per consulente call center

9 maggio 2017- 13:23

A Roma e L’Aquila da maggio a giugno

Roma, 9 mag. (Labitalia) - Al via corsi di formazione gratuiti per la formazione di Consulenti Call Center, finalizzati all'inserimento lavorativo presso un importante gestore di telefonia. Ad organizzarli è Idea Lavoro Formazione, per conto di Idea Lavoro, Agenzia per il Lavoro. Per ciascun corso, della durata di 128 ore (66 ore di teoria e 62 di pratica) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30, è prevista la partecipazione di massimo 25 candidati. I corsi sono rivolti a candidati disoccupati con diploma di maturità o laurea, conoscenza di almeno una lingua, preferibilmente inglese, buona conoscenza dei principali applicativi informatici, esperienza di almeno un anno in contesti di telefonia.I 17 moduli del corso affronteranno i temi legati alla comunicazione mobile in tutti i suoi aspetti tecnici, economici e amministrativi, nonché salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (accordo Stato-Regioni dlgs n. 81/2008).Uno dei corsi verrà svolto a l’Aquila e i candidati che avranno superato il corso saranno assunti in una zona, attualmente, fortemente colpita anche dal punto di vista occupazionale.Possono partecipare candidati di entrambi i sessi (L. 903/77). Gli interessati sono pregati di inviare un dettagliato CV completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003) a: Idea Lavoro Formazione formazione@idelavoroformazione.it