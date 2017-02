Corsi per pasticceri-panettieri e cuochi di bordo sulle navi Costa Crociere

2 febbraio 2017- 12:10

Organizzati con Fondazione Its Accademia Italiana Marina Mercantile

Genova, 2 feb. (Labitalia) - Fondazione Its Accademia Italiana Marina Mercantile e Costa Crociere organizzano due nuovi corsi di Istruzione tecnica superiore (Its): uno per formare pasticceri e panettieri, e uno per cuochi di bordo. I corsi sono gratuiti e destinati in particolare a giovani in cerca di occupazione. Costa Crociere garantirà l’assunzione a bordo delle proprie navi per almeno il 70% degli allievi che avranno completato il percorso formativo. I posti disponibili sono 22 per ogni corso, per una durata complessiva di circa 1 anno e mezzo. Le lezioni si terranno presso l’Accademia Ospitalità Italiana Crociere, il nuovo polo di eccellenza per la formazione professionisti dell’hôtellerie di bordo, che è stato inaugurato lo scorso novembre presso la sede di Villa Figoli ad Arenzano (Genova). La struttura dei corsi prevede, oltre alle lezioni in aula, anche periodi di training onboard, per i quali Costa Crociere riconoscerà una retribuzione omnicomprensiva agli allievi. Per partecipare ai corsi è necessario aver compiuto il diciottesimo anno di età, avere una conoscenza almeno basica della lingua inglese, oltre che di un diploma di scuola alberghiera - indirizzo settore cucina - o almeno due anni di esperienza nei settori di riferimento. Le domande di ammissione per prendere parte al corso per pasticceri e panettieri di bordo dovranno pervenire entro le ore 17 del 13 febbraio, mentre nel mese di febbraio verrà pubblicato il bando per l’ammissione al percorso formativo destinato ai cuochi di bordo. Per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti www.career.costacrociere.it e www.accademiamarinamercantile.it. L’Accademia Ospitalità Italiana Crociere metterà a disposizione di coloro che prenderanno parte ai corsi una struttura di assoluta eccellenza. Gli interventi di restauro conservativo, effettuati su iniziativa di Regione Liguria (che ha messo a disposizione 4 milioni di euro di fondi Par Fas/Fsc) e Comune di Arenzano a Villa Figoli, villa settecentesca in stile liberty circondata da un parco-giardino all’italiana di circa 35.000 mq, hanno permesso di realizzare 7 aule attrezzate, una biblioteca, una sala esposizioni, Sala Arazzi multifunzionale, un’area ristorazione, un bar, una cucina e laboratori didattici di pasticceria, gelateria e panetteria, che serviranno per le lezioni. A tutti coloro che accederanno ai due corsi sarà anche garantita la possibilità di soggiorno presso la foresteria che è parte della nuova struttura di Villa Figoli. L’Accademia Ospitalità Italiana Crociere è la prima scuola in Italia dedicata a figure professionali legate ai principali servizi offerti dalle navi da crociera, come ad esempio ristorazione, animazione e accoglienza, ed è nata con l’obiettivo di promuovere l’eccellenza italiana nel comparto dell’ospitalità di bordo. E’ gestita dalla Fondazione Its Accademia Italiana Marina Mercantile, insieme a un partner consolidato come Costa Crociere, unica compagnia crocieristica battente bandiera italiana. Ulteriori nuovi corsi disponibili presso l’Accademia verranno pubblicati nelle prossime settimane, e altri ancora sono in fase di progettazione.