Costo lavoro +1,5% in Eurozona nel primo trimestre

16 giugno 2017- 12:26

Lussemburgo, 16 giu. (Labitalia) - Il costo del lavoro orario è salito dell'1,5% nell'Eurozona e dell'1,7% nell'Ue nel primo trimestre 2017, rispetto al primo trimestre 2016. Lo comunica Eurostat. L'aumento registrato nell'area euro è inferiore alle previsioni degli analisti. L'inflazione annua nell'Eurozona in maggio è calata all'1,4%, rispetto all'1,9% di aprile e al -0,1% del maggio 2016, in linea con il consensus. Nell'Ue, secondo le stime di Eurostat, l'inflazione annua è stata dell'1,6% in maggio, in calo dal 2% di aprile e un anno prima era al -0,1%.