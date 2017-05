Coworking inEdi, 5 postazioni gratuite per 'Settimana agile'

Milano, 22 mag. (Labitalia) - Edi - Effetti Digitali Italiani, società di post produzione ed effetti visivi per il cinema e la pubblicità, aderisce alla 'Settimana del lavoro agile', in programma a Milano da oggi al 26 maggio, mettendo a disposizione cinque postazioni del suo spazio di coworking inEdi. Edi Effetti Digitali Italiani ha deciso, infatti, di partecipare al progetto attuando la prima modalità che offre la possibilità di sperimentare per un massimo di cinque giorni un nuovo modo di lavorare, in sedi diverse da quella abituale (da casa, da un bar o da un parco) o presso postazioni di coworking in modo gratuito. Così, da oggi sono disponibili cinque postazioni nello spazio di coworking inEdi nella sede storica della società in via Giovanni Battista Bertini 11. I partecipanti potranno scegliere tra due postazioni Easy, scrivanie condivise su cui lavorare con il proprio laptop, due Inside, che rappresentano postazioni condivise dove poter lasciare i propri hardware, e una Workstation dotata di hardware e software professionali. inEdi è il primo spazio di coworking verticale dedicato ai professionisti del settore degli effetti visivi, della computer grafica e della produzione e post-produzione di contenuti video e digitali. Costruito su una superficie di oltre 1.500 metri quadrati open space e dotato di più di cinquanta postazioni, sala cinema, teatro di posa e altri servizi, questo nuovo modello di coworking si propone come un polo culturale finalizzato alla condivisione di idee e di opportunità formative e professionali.“Abbiamo deciso - afferma Francesco Grisi, socio fondatore di Edi - di aderire alla 'Settimana del lavoro agile' con entusiasmo. Promuoviamo da tempo i principi su cui si fonda questo progetto: smart working, sostenibilità e condivisione sono solo alcuni degli aspetti su cui intendiamo porre l’accento attraverso lo spazio di coworking inEdi. Un ambiente che abbiamo voluto rendere davvero smart, mettendo a disposizione diversi servizi, dalle biciclette al barbiere. Grazie a questa collaborazione con il Comune di Milano, vogliamo far provare i vantaggi che il lavoro agile può portare anche in termini di risultati”.