CrowdStrike Inc, Lina Novetti direttore regionale Sud Europa

5 maggio 2017- 12:27

Milano, 5 mag. (Labitalia) - CrowdStrike Inc, leader nella protezione degli endpoint basata su cloud, annuncia l’espansione delle proprie attività in Emea con l’apertura di un nuovo ufficio a Milano e la nomina di Lina Novetti in qualità di direttore regionale del Sud Europa. CrowdStrike ha nominato Lina Novetti per consolidare la propria posizione commerciale nell’area Emea e per creare rapidamente nuove opportunità di crescita. Lina Novetti si unisce al team di CrowdStrike a seguito di una collaborazione di 8 anni con Symantec, dove ha diretto e contribuito alla crescita dei mercati cloud e sicurezza per le regioni Sud Europa e i mercati emergenti.“Il mercato della sicurezza -ha dichiarato Novetti- è cambiato, e sono lieta di essere entrata a far parte dell’azienda che sta guidando questo cambiamento e impostando i nuovi standard per la sicurezza degli endpoint. L’incredibile crescita di CrowdStrike a livello globale dimostra che il mercato è pronto per una protezione degli endpoint basata su cloud, una strategia molto più efficace ed efficiente per bloccare le compromissioni. Il Sud Europa rappresenta un mercato strategico per la crescita di CrowdStrike, lavoreremo su più fronti per garantire il raggiungimento degli obiettivi preposti”.Oltre a un nuovo ufficio e un team locale, CrowdStrike sta espandendo il canale e la rete di collaborazioni in tutto il Sud Europa, investendo sulla propria strategia di go-to-market e supportando una community di clienti in rapida crescita. CrowdStrike Falcon è la prima ed unica piattaforma che unisce un antivirus di nuova generazione, la soluzione endpoint detection and response e un servizio di threat hunting 24 ore su 24, 7 giorni su 7: il tutto realizzato in un singolo agente a basso impatto.