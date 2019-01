17 gennaio 2019- 16:17 Da formazione a innovazione a Tirreno CT tutto sull’ospitalità Dal 24 al 27 febbraio a Carrara Fiere

Carrara, 17 gen. (Labitalia) - Torna puntuale, come ogni anno, negli spazi di Carrara Fiere, Tirreno CT, una delle più significative fiere del settore. Per tutti gli operatori dell’ospitalità e del food&beverage, le date da segnare sono dal 24 al 27 febbraio, quando andrà in scena la 39ma edizione di una manifestazione che ormai da quasi quarant’anni rappresenta un riferimento per tutto il comparto dell'ospitalità in Italia: dai ristoranti ai bar, poi alberghi, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, e da qualche anno la novità con il potenziamento del settore per le forniture per stabilimenti balneari. "Il successo della manifestazione è la garanzia dell’incontro qualificato fra domanda e offerta di questo settore che è sempre più in divenire, un successo che conferma l’ormai abituale presenza di grandi marchi che di anno in anno rinnovano la loro fiducia all’evento prenotando gli spazi con largo anticipo e scegliendo Tirreno CT per lanciare le loro principali novità di mercato", commenta l’organizzatore dell’evento, Paolo Caldana di Tirreno Trade. In fiera i grandi marchi del food&beverage italiano ed estero che rinnovano di anno in anno proponendo non solo la semplice esposizione delle novità e dei prodotti di punta, ma anche presentazioni e momenti di approfondimento. Dal pane alla pizza, dai prodotti lavorati e semilavorati per la cucina alle forniture alberghiere, passando per la gelateria e la pasticceria. Un’intera area dedicata al caffè e alle innovazioni del settore grandi impianti. Inoltre, tutto ciò che riguarda le attrezzature per la tavola, bar, gelateria e pasticceria, fino all’arredo contract per interni ed esterni, compresi tappezzerie e arredo bagno.Ormai da qualche anno, hanno preso sempre più piede operatori del settore wine and beverage. A partire dai migliori prodotti per il lavoro dei mixology e dei barman (anche in questo caso rappresentati dalle principali associazioni di categoria) passando per tutto il settore emergente delle birre artigianali, sempre di più e da tutta Italia per presentarsi agli operatori. Un’ampia selezione, poi, di aziende vitivinicole, ma anche distillerie, rappresentate direttamente dai produttori. Le associazioni dei sommelier, dall’Ais alla Fisar, promuoveranno, come sempre, numerose degustazioni tematiche condotte da esperti del settore per fare dei focus sui vitigni e sui territori di provenienza.Tra le grandi novità di questa edizione, la collaborazione con la scuola Tessieri di Ponsacco (Pisa), un vero e proprio atelier contemporaneo per formare i cuochi, i pasticceri e i restaurant manager del domani. Una scuola nel cuore della Toscana che offre una formazione completa e professionale, in grado di preparare figure altamente qualificate. Un open space di oltre 800 mq, che mette a disposizione dei propri studenti le migliori tecnologie sul mercato all’interno di una struttura moderna dal richiamo internazionale. Supervisore didattico di Scuola Tessieri è Cristiano Tomei, chef del ristorante stellato 'L’Imbuto' (Lucca). A Tirreno CT 2019 Scuola Tessieri porta una squadra di professionisti di fama internazionale impegnati in un ricco calendario di dimostrazioni, lezioni e show cooking in svolgimento durante la kermesse.Tirreno CT è anche un momento di confronto e formazione per gli addetti ai lavori. Ecco allora che, come ogni anno, il cartellone sarà ricco di eventi collaterali, convegni, seminari e workshop pensati dalle varie associazioni di categoria presenti per aggiornare i professionisti o formare quelli in divenire. A partire dalle attività della Fib, che con i propri barman animerà durante i giorni di fiera con dimostrazioni ed esibizioni per tutti. Uno dei momenti più attesi sarà quello della Federazione internazionale pasticceria cioccolateria gelateria - Forum della Cioccolateria, che in occasione di Tirreno CT organizzerà le selezioni italiane per i campionati mondiali di cake design e di pasticceria.Dal 24 al 27 febbraio Tirreno CT, quindi, porterà nei padiglioni di Carrara Fiere decine di migliaia di operatori del settore dell’ospitalità per incontrare le ultime novità del settore. Inoltre, ampio spazio è dedicato alle aziende dell’agroalimentare. Si attendono oltre 60 mila operatori del settore qualificati provenienti da tutta Italia che avranno l’opportunità di incontrare i circa 350 espositori in rappresentanza di oltre 600 marchi commerciali nei circa 30mila metri quadrati dello spazio fieristico. Promossa da Tirreno Trade e in collaborazione con alcuni partner istituzionali e del settore, Tirreno CT è la fiera di riferimento per il Centro Italia, scelta ogni anno dai migliori marchi del settore per incontrare la domanda in continua evoluzione. Come sempre, la Tirreno CT sarà affiancata da Balnearia: giunta quest’anno alla sua ventesima edizione, è la manifestazione dedicata al mondo della balneazione, dell’arredo da esterni e delle relative tecnologie. Gli ottimi numeri del 2018, in termini di presenze sia di espositori sia di visitatori, autorizzano a prevedere un’ulteriore crescita di questo evento, anche sulla scorta dei buoni risultati della stagione turistica dell’anno che sta per finire. In questo spazio, saranno rappresentati i settori merceologici relativi agli stabilimenti balneari, attrezzature, arredi e impianti, prodotti e accessori per la vita all’aria aperta, tutto il comparto dell’outdoor design e dello Spa & Wellness. Balnearia rappresenta da sempre anche un importante momento di incontro per tutti gli operatori. Grazie al coinvolgimento delle associazioni e delle organizzazioni sindacali di categoria, ci saranno anche in questa edizione numerose opportunità di informazione e confronto sulle più sentite tematiche del settore. Tirreno CT e Balnearia sono organizzate da TirrenoTrade Srl con la collaborazione di enti regionali, provinciali e associazioni di categoria. Importante la stretta collaborazione con la Camera di commercio di Massa Carrara.