Da geometri a operai, opportunità di lavoro per 27 profili nel Gruppo Cap

6 febbraio 2017- 15:33

Termine per le candidature il 15 febbraio

Roma, 6 feb. (Labitalia) - Soprattutto geometri e ingegneri, ma anche operai e addetti amministrativi: sono ben 27 le figure professionali che Gruppo Cap sta cercando per potenziare il proprio organico. Una buona notizia in questi tempi in cui le imprese fanno fatica ad assumere e la ripresa dell’economia è difficoltosa.“Ci stiamo impegnando a migliorare l’efficienza dei processi e a ridurne l’impatto ambientale grazie all’applicazione di nuove tecnologie - sottolinea il presidente Alessandro Russo - che richiedono dedizione, competenza e professionalità. Il settore idrico ha bisogno di grandi investimenti, per ammodernare le reti di acquedotto e fognatura e gli impianti di depurazione e per garantire una manutenzione continua. Questo significa investire anche e soprattutto nelle risorse umane". "Siamo quindi orgogliosi di poter annunciare che ci predisponiamo ad assumere altre 27 persone, dopo le 33 che l’anno scorso sono entrate a far parte della nostra squadra, fatta oggi di 832 dipendenti. Anche con il nostro Piano assunzioni ci impegniamo a essere un’azienda pubblica virtuosa, che gestisce in modo efficiente il servizio idrico e genera valore per il territorio”, aggiunge Russo. Gruppo Cap cerca in questo momento progettisti, direttori lavori, modellisti e geologi da inserire nella propria area tecnica, operai e addetti amministrativi e anche specialisti per alcuni ruoli di responsabilità, per esempio per l’area appalti, per la responsabilità sociale e per il customer care. Tutte le posizioni aperte sono pubblicate sul sito gruppocap.it alla sezione Lavora con noi - Entra nella squadra, e il termine per candidarsi per questa prima fase del piano assunzioni 2017 è il 15 febbraio. Nel corso dell’anno verranno attivate anche altre selezioni, alcune delle quali dedicate a personale appartenente alle categorie protette (legge 68/99).“Ci impegniamo quotidianamente a sviluppare talenti - conclude il presidente Russo - e ad accrescere le competenze espresse e potenziali di tutti in un ambiente positivo. Dalle persone che entrano nella nostra squadra, accanto alle specifiche capacità tecniche, ci aspettiamo anzitutto entusiasmo, motivazione alla crescita professionale e grande disponibilità a lavorare in team”.