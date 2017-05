Da identità aziendale a vendita di successo, al via corso sul vino a Treviso

23 maggio 2017- 15:49

Treviso, 23 mag. (Labitalia) - Può una relazione interpersonale dare valore a una bottiglia di vino o annullarne il bisogno? La risposta è sì. La vendita, infatti, così come ogni processo produttivo, è legata a un fattore umano, che è la componente più potente. Imparare a gestire le relazioni equivale, quindi, a dare un plus all’impresa e al prodotto. Da questo presupposto nasce il progetto 'La relazione che crea valore', format full immersion, dedicato a titolari e dirigenti d’azienda ideato da Gheusis, agenzia di comunicazione specializzata nel vino, che ha elaborato questo percorso di formazione proprio per rispondere a una specifica esigenza dei produttori: migliorare la capacità di trasmettere, a tutti i livelli, chi si è e cosa si fa. In una parola, il valore. Il programma del corso, che in Veneto si svolgerà a Villorba (Treviso) nelle giornate di venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio, è studiato su misura per il mondo del vino, avvalendosi delle più innovative scoperte scientifiche in tema di neuroscienze ed intelligenza emotiva. Tra i docenti coinvolti da Gheusis vi è infatti il Ph.D. Matteo Rizzato, esperto di neuroscienze e ricercatore in tema di neuroni specchio: "L’incontro -anticipa- sarà incentrato sull’esplorazione del rapporto diretto tra emozioni e comportamento umano e su come, conoscendo i meccanismi alla base di questa correlazione, possiamo migliorare notevolmente la nostra capacità di trasmettere in modo corretto ed efficace il nostro messaggio e, quindi, il valore dell’azienda e del prodotto". Nelle 12 ore di lezione verranno trattati i temi dell’empatia e, in particolare, dei neuroni specchio, ma si parlerà anche di come ridurre lo stress da lavoro e migliorare il rapporto con le persone o, ancora, come imparare a mettersi dall’altra parte, evidenziando cosa è importante per chi ci sta di fronte. A differenza del passato, dove ci si concentrava sul prodotto e basta, con le recenti scoperte neuro scientifiche si è infatti capito che nella vendita le emozioni hanno un ruolo fondamentale, così come il livello di benessere è strettamente correlato alla produttività. Saper interpretare e gestire i diversi stati d’animo è dunque indispensabile, a qualsiasi livello. Questo perché l’uomo è principalmente un animale imitativo e ogni sua azione determina nell’altro una reazione. Lo scopo di questo corso, teorico e con esercitazioni pratiche, è appunto quello di dotare i partecipanti di innovative strategie comunicative dotate di solide basi scientifiche, fondamentali per una migliore gestione del rapporto con i dipendenti, con la forza vendita, con i collaboratori esterni e con i propri clienti. E, perché no, anche con i propri familiari.