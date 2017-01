Da infermieri a farmacisti cercasi 60 i profili

20 gennaio 2017- 13:42

Da infermieri a farmacisti, 60 i profili ricercati

Roma, 20 gen. (Labitalia) - Opportunità di lavoro nella sanità, in tutti i suoi aspetti, dalla cura della persona alla commercializzazione dei prodotti legati a questo settore, al settore It. A offrirle è la Divisione Medical di Articolo1, Soluzioni HR, che ricerca in tutta Italia 60 profili. Fra questi uno spazio importante è riservato anche alle categorie protette. Per la cura della persona i 35 profili ricercati riguardano soprattutto personale da impiegare in strutture pubbliche e privare per assistenza a malati ed anziani. Sono invece 22 i profili cercati per la commercializzazione dei prodotti e sono prevalentemente farmacisti, tecnici, con una predisposizione al rapporto con il pubblico, commerciali per la vendita dei prodotti, 3 i profili per IT. In dettaglio le ricerche riguardano: 5 infermieri professionali per sala operatoria /strumentisti a Milano; 20 infermieri professionali appartenenti alle liste delle categorie protette (l.68/99) per tutta Italia; 10 operatori socio sanitari in Veneto per Rsa; 3 farmacisti con abilitazione alla professione a Novara; 10 ottici con abilitazione a Udine e Treviso; 6 audiometristi o audioprotesisti in Veneto, Piemonte e Puglia.E ancora 3 Sales account per strumentazione medicale nella Regione Marche; 2 sviluppatori software a Bergamo; 1 coordinatore ufficio Cup per Milano. Tutti con titoli di studio idonei al ruolo che devono ricoprire, autorizzazione ad esercitare e buona predisposizione al rapporto con il pubblico. Nel caso degli Operatori Socio Sanitari, che devono occuparsi di anziani, sono molto importanti anche le qualità personali. Ulteriori informazioni sul sito www.articolo1.it