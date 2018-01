Da ingegnere a marketing manager, 380 opportunità di lavoro con Antal Italy

18 gennaio 2018- 11:56

Milano, 18 gen. (Labitalia) - Dall'ingegnere progettista al marketing manager. Sono bene 380 le opportunità di lavoro che Antal Italy offre, selezionando per i propri clienti in Italia e all’estero persone che saranno assunte nel settore Operations & Engineering, Sales & Marketing, Information Technology, Bancario & Assicurativo, Amministrativo & Risorse Umane. In dettaglio, Antal Italy ricerca 110 persone nel settore operations & engineering. I profili ricercati sono molti. Tra questi il Service Engineer, Ingegnere progettista, Application Engineer, Assembly Engineering, Buyer Paint, Buyer, Tecnico Trasfertista, Department Manager, Manufacturing Engineer, Project Manager, Material Manager, Tecnico Commerciale, QA Compliance Manager, Quality Leader. Zone di lavoro: Italia e Svizzera.E ancora si cercano 85 persone nel settore sales & marketing. Tra i profili ricercati: Marketing Manager, Key Account Manager, Export Manager Germania, Export Manager Usa, Export Manager Cina Account Manager, Store Manager, Consultant, Front Office, Store Manager, Guest Relations Manager, Brand Coordinator, Sales Area Manager, Assistente Vendite Estero, Senior Account Manager, Country Manager. Zone di lavoro: Italia.Nel settore information technology, Antal Italy cerca 70 persone. I profili ricercati spaziano dall'It Cyber Security al Data Privacy, dall'It Manager al sistemista Linux o Windows. Zone di lavoro: Italia ed EuropaPer banche e assicurazioni si cercano 65 persone per ricoprire ruoli di che vanno dal Gestore Corporate Solution & Restructuring al Trade Finance, dal responsabile prodotti di investimento al direttore Marketing. Infine, si cercano 50 persone nel settore amministrativo & risorse umane per ruoli vari (da Industrial Controller a Hr Business Partner). Zona di lavoro: Italia. Per candidarsi è possibile inviare i cv, indicando il 'Rif. CS380', a: infoitaly@antal.com. “Nel 2017 -dice Vincenzo Trabacca, Managing Director di Antal Italy- il mercato del lavoro in Italia ha registrato un trend favorevole sia per quanto concerne l'aumento dell'occupazione sia per il calo del tasso di disoccupazione giovanile che, sebbene ancora troppo elevato, è comunque in discesa. Analizzando i dati del nostro Osservatorio, siamo positivi per il futuro e nel 2018 prevediamo un’ulteriore crescita dell’occupazione. Le grandi imprese del Nord traineranno il mercato del lavoro italiano aumentando il loro personale anche del 15%. Vedremo crescere gli investimenti esteri: sempre più aziende straniere investiranno in Italia attraverso l’apertura di nuove sedi e la ricerca di personale qualificato. Resta invece molto da fare per quanto concerne il Sud, l’occupazione femminile e degli over 50".