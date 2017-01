Da Klopman e Accademia italiana moda calendario con tessuti per abiti da lavoro

12 gennaio 2017- 14:46

Roma, 12 gen. (Labitalia) - Chi l’ha detto che i tessuti per abiti da lavoro siano incompatibili con la moda e il glamour? A smentire questa convinzione arriva 'Fabrics and Bodies', terza edizione dell’unico calendario artistico che raffigura tessuti per abiti da lavoro, realizzato da Klopman, azienda di Frosinone da 50 anni leader europeo nel settore e da Accademia italiana della moda, una delle più prestigiose istituzioni di formazione artistica di livello universitario per la moda, il design e la fotografia. Sono 12 le foto realizzate dagli aspiranti fotografi dell’Accademia, coordinati da Paolo Colaiocco e Tania Alineri, che raccontano di affascinanti modelle avvolte da tessuti ad altissima tecnologia destinati agli usi più diversi e disponibili in una gamma colori praticamente infinita, della quale il calendario offre un piccolo ma suggestivo esempio.Il calendario sarà ambasciatore in tutto il mondo del glamour made in Italy e dei suoi valori più autentici: non solo qualità manifatturiera ma anche stile, eleganza e creatività. Klopman, infatti, è presente in 65 paesi e nell’ultimo anno ha prodotto circa 40 milioni di metri di tessuto con un fatturato di circa 120 milioni di euro. In Europa 1 abito da lavoro su 3 è prodotto con tessuti dell’azienda di Frosinone che fornisce realtà leader in tantissimi settori: dall’automobilistico all’energia, dalla grande distribuzione al food per arrivare alle forze dell’ordine. La collaborazione di Klopman con Accademia italiana Arte Moda Design, è nata nel 2014, per testimoniare in modo concreto l’impegno dell’azienda per la ricerca e l'innovazione realizzata attraverso i giovani talenti. Il calendario 2017 segue quelli realizzati nel 2015 e nel 2016; quello dello scorso anno, per esempio, ha visto ritratti raffinati modelli di alta moda realizzati dagli studenti dell’Accademia con le diverse tipologie di tessuto Klopman.