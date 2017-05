Da oggi parte il contest Samurai per ricette creative, in palio cene gourmet

3 maggio 2017- 13:47

Milano, 3 mag. (Labitalia) - Al via da oggi, e fino al 17 luglio, il contest Samurai, lanciato dall'azienda leader nel mercato degli stuzzicadenti e degli accessori da cucina, che invita i creativi in cucina a divertirsi e sperimentare ricette appetitose, impiattamenti originali e tavole non convenzionali. Tutti possono partecipare: basta inviare al sito http://concorso.samurai.eu una foto della propria creazione - una ricetta golosa o l’allestimento di un’originalissima tavola - accompagnata dalla descrizione e dal titolo. Una volta che l’amministratore del sistema avrà accettato la creazione come conforme ai criteri richiesti da regolamento, partirà la corsa verso la vittoria: la ricetta sarà postata sul profilo Facebook di Samurai e ogni partecipante potrà condividerla sui propri social, invitando gli amici a sostenerlo e a partecipare a loro volta, rilanciando la sua gustosa ricetta o la bellissima tavola apparecchiata con l’hashtag #EffettoSamurai. A giudicare gli sfidanti che potranno vincere un fantastico viaggio a Berlino per due persone (primo premio) o uno Smartbox 'Cene da Chef' (per le ricette rientrate nella Top Ten), sarà una giuria d’eccezione composta da cinque foodblogger: Beauty Food Blog, Cotto Al Dente, Juls’ Kitchen, Misya e Singerfood, fuoriclasse dei fornelli che per primi si sono lasciati ispirare dall’#EffettoSamurai postando sui loro social piatti indimenticabili, realizzati rigorosamente con l’aiuto dei prodotti della linea Food di Samurai (spiedi, spiedini, gondole, cannucce, piattini e stuzzicadenti).