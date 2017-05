Da 'Sorrento rosé' parte la scommessa delle 'Donne del vino' su rosato e pizza

15 maggio 2017- 14:30

Napoli, 15 mag. (Labitalia) - Le 'Donne del Vino' mettono una pietra miliare nella storia del rosato: crescere in qualità e considerazione, diventare un vino 'gastronomico' con la pizza sono, infatti, i must lanciati da 'Sorrento rosé', il primo festival dedicato a questa tipologia di vino, che ha richiamato oltre sessanta 'Donne del Vino' da tutta Italia. "Al bando i luoghi comuni come il rosato è un vino estivo, adatto a palati poco esperti e incapace di invecchiare", ha detto la presidente dell’associazione, Donatella Cinelli Colombini, al convegno che ha fatto il punto sui rosati, aggiungendo: "Ecco che le nuove tipologie nascono come vini premium e spesso maturano in fusti di rovere, sono insomma da prendere molto più sul serio". L’aumento dei consumi è costante, soprattutto negli Stati Uniti, ha confermato Lidia Bastianich, chef italoamericana, proprietaria di numerosi ristoranti e volto televisivo in Usa e in Italia, dove sta partecipando al programma 'La prova del cuoco', che è stata madrina di questa manifestazione delle 'Donne del Vino'. "In Usa c’è ancora spazio per il rosé, anzi chiamiamolo rosato all’italiana", ha proposto.Solo negli Usa, nel 2016, le vendite di vino rosato sono salite del 6,8% con un fatturato di oltre 816 milioni di dollari; la produzione mondiale si attesta intorno ai 24 milioni di ettolitri, pari a circa il 10% dei vini consumati a livello mondiale. L’Italia è il secondo esportatore nel mondo in volume con il 16%. Una bottiglia su 10 consumata nel mondo è rosé; quattro bottiglie su 10 vengono consumate oltre i confini della nazione di produzione. Tanto che, come l’ha definito Donatella Cinelli Colombini, "il rosato è un vino con la valigia".La proposta di “vino gastronomico” che arriva da 'Sorrento Rosè' riguarda l’alleanza tra pizza e rosati e ha nel pomodoro l’anello di congiunzione. "Gli americani - ha proseguito Lidia Bastianich - amano tutto quello che è made in Italy, il cibo e il vino in particolare, ma sono curiosi, vogliono capire, imparare. Sono pronti ad ascoltare le vostre storie, raccontate loro come fate i vini e come fate la pizza". A parlare di filosofia della pizza Antonino Esposito, chef pizzaiolo sorrentino che non ama le scorciatoie: "La pizza è fatta di farina, acqua e sale. Tutto il resto è moda". Dunque, spazio all’uso di materie prime eccellenti e lievitazioni lunghe. Tutti d’accordo che la coppia pizza-rosato possa essere vincente nei prossimi anni: Luciano Pignataro, giornalista enogastronomico, Tania Mauri e Luciana Squadrilli, autrici del libro 'La Buona Pizza', Nicoletta Gargiulo, presidente Ais Campania, e Lorella Di Porzio delegata delle Donne del Vino. Lo dimostrano anche i numeri di 'Sorrento Rosé', con quasi mille visitatori. E in ogni caso, 'Le Donne del Vino' provano a rilancialo anche in Italia, dove i consumi di rosato sono ancora deboli: "'Sorrento Rosé' è un punto di partenza: ora - dice Sabrina Soloperto, coordinatore del festival - dobbiamo creare alleanze con ristoratori, pizzaioli e sommelier, spiegare loro che il rosato punta all’eccellenza qualitativa, si può bere anche d’inverno e accompagna magnificamente un gran numero di piatti". Ospite di 'Sorrento Rosé 2017' la delegazione delle Women of Wine della Croazia, che a Zagabria organizzano ogni anno in primavera il Pink Festival, evento di successo dedicato al vino rosé. Al taglio del nastro, insieme a Lidia Bastianich e Donatella Cinelli Colombini, anche il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo: "Con il rosè possiamo scoprire sapori nuovi, insieme alle eccellenze del cibo del nostro territorio", ha ribadito il sindaco. Il banco d’assaggio e gli spettacoli sono stati ospitati a Villa Fiorentino, sede della Fondazione Sorrento.Appuntamento 2018 ancora a Sorrento e ancora sull’accoppiata rosato-pizza con un taglio più enoturistico e un coinvolgimento diretto delle produttrici che, oltre a offrire il vino, saranno coinvolte in prima persona.