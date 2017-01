Dal 18 al 26 febbraio a Napoli il 44° Nauticsud

30 gennaio 2017- 16:32

Napoli, 30 gen. (Labitalia) - Si apre all'insegna di grandi numeri la 44ma edizione del NauticSud, Salone internazionale della Nautica di Napoli, in programma dal 18 al 26 febbraio. Raddoppiano infatti le aree espositive e tra le aziende internazionali del settore da diporto ci saranno in esposizione alla Mostra d’Oltremare anche marchi di rinomati brand stranieri. “Ci saranno 400 imbarcazioni in esposizione - illustra soddisfatto Gennaro Amato, presidente dell’Associazione nautica regionale campana - per un’area di circa 30 mila mq. Numeri che confermano il riconoscimento da parte del diporto internazionale a Napoli, come città di mare e madrina della nautica internazionale”.Saranno inoltre presenti al NautciSud le associazioni nautiche delle regioni Sicilia e Puglia, che hanno per la prima volta aderito al Salone nautico di Napoli; ci saranno aziende europee ed è stata già confermata la presenza di vertici nazionali delle associazioni di categoria e delle istituzioni. Risultati sottolineati con soddisfazione da Donatella Chiodo, presidente della Mostra d’Oltremare: “Sono entusiasta dello sviluppo di questa fiera che, già dopo un anno, migliora in modo significativo il numero di imprese aderenti, a dimostrazione che la filiera legata all’economia del mare per la città di Napoli e per la Regione Campania possono essere leve straordinarie di rilancio economico e sociale”.Dopo alcuni anni di stop, quindi, Napoli ha ritrovato un posto di primissimo piano nel panorama nazionale del settore, grazie all'organizzazione di Mostra d'Oltremare e Associazione nautica regionale campana: “Lo scorso anno - spiega Giuseppe Oliviero, consigliere delegato della Mostra d'Oltremare - abbiamo deciso di rilanciare con le nostre forze insieme all'Anrc NauticSud e abbiamo vinto la scommessa. Il ritorno della manifestazione è stato un successo come dimostra il numero in netto aumento di imprenditori del settore che hanno aderito a NauticSud 2017, che rappresenta un ulteriore tassello nell'operazione di rilancio del maggior polo fieristico della Campania. Ma la soddisfazione maggiore è quella di offrire ancora una volta una vetrina che valorizza il lavoro del tessuto produttivo campano, che esporrà l'eccellenza e l'artigianalità delle proprie barche insieme a quelli dei grandi colossi internazionali del settore".Ma NauticSud 2017 non sarà solo l'esposizione delle ultime novità della nautica, ci saranno infatti anche momenti di confronto sulle difficoltà di settore e le trasformazioni del mercato internazionale. Sono stati inviati e coinvolti porti turistici, le aree marine protette, circoli sportivi, istituti nautici, cooperative e federazioni di servizi tecnici portuali, naturalmente Capitanerie di Porto, Direzione marittima regionale e Autorità di Sistema Portuale.Ci sarà grande attenzione sul tema della risorsa mare, dalla tutela agli strumenti di navigazione, come i nuovi progetti delle navette elettriche della società E-Sea, funzionali per le aree marine protette e per una navigazione sostenibile. E non mancheranno i sapori del mare, con appuntamenti enogastronomici serali, che accompagneranno i convegni pomeridiani e corsi di formazioni per giovani ingegneri.Ci saranno corsi di formazione con l'ordine dei commercialisti e la Fiv per l'occasione allestirà uno spazio dedicato a lezioni per i giovani studenti che visiteranno la 44ma edizione del NauticSud di Napoli; i circoli affiliati alla Fiv attueranno programmi dedicati ai giovanissimi, durante le visite scolastiche che interesseranno l'evento fieristico, altre iniziative saranno implementate utilizzando la fontana di Esedra con prove di Optimist ed esibizione Modelvela. L’ingresso alla 44ma edizione del NauticSud sarà inaugurato a Napoli alla Mostra d’Oltremare il 18 febbraio. E’ previsto il taglio del nastro mattutino con tour dell’area espositiva per stampa e istituzioni. Gli orari di apertura saranno dal venerdì alla domenica, dalle ore 10,30 alle 20,30; dal lunedì al giovedì dalle 13,30 alle 20. Venerdì 24 ci sarà il convegno istituzionale 'La Nautica del Mezzogiorno', che si concluderà con la cena stellata a cura del Pastificio Artigianale Napoletano Leonessa. Durante le visite al NauticSud sarà inoltre possibile effettuare grazie al team di Cristiano Giardiello, del Centro di eccellenza per il trattamento integrato dell'obesità del presidio ospedaliero Pineta Grande, delle visite mediche gratuite, dall’obesità alla cura dei denti, quali servizi innovativi da promuovere a bordo durante l’estate, e ancora assaggiare le graffe dello Chalet Ciro a Mergellina, da sempre simbolo dell’antico borgo partenopeo.