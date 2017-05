Dal 5 giugno a Roma 1° congresso nazionale First Cisl

30 maggio 2017- 15:51

Al teatro Eliseo fino a lunedì 8

Roma, 30 mag. (Labitalia) - E' una delle ultime nate in casa Cisl, anche se ha ereditato una lunga tradizione: è la First Cisl, organizzazione sindacale dei lavoratori delle banche, delle assicurazioni, della riscossione e delle authority, che dal 5 all’8 giugno celebrerà il suo primo Congresso nazionale a Roma, presso il Teatro Eliseo.Ad aprire i lavori sarà la relazione del segretario generale First Cisl, Giulio Romani, in programma lunedì 5 giugno alle 14,30, mentre l’intervento del segretario generale Cisl, Annamaria Furlan, si terrà lo stesso giorno alle ore 19,30. Martedì 6, alle ore 15,30, si terrà la tavola rotonda sulla proposta di First Cisl per la gestione paziente e partecipativa dei crediti deteriorati (non performing loans), con la partecipazione di Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'Economia e Finanza, Carmelo Barbagallo, responsabile Dipartimento Vigilanza Banca d’Italia, Giovanni Sabatini, direttore generale Abi, Guido Bastianini, amministratore delegato Banca Carige, e Giulio Romani, segretario generale First Cisl (conduce Michele Renzulli, capo redattore Economia Tg1 Rai).