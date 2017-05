Dal cibo all'innovazione, start up protagoniste a 'Blast' alla Fiera di Roma

9 maggio 2017- 13:38

Da domani a venerdì il nuovo tech event internazionale

Roma, 9 mag. (Labitalia) - Si chiama 'Blast' ed è la prima edizione di un nuovo tech event internazionale e indipendente, co-organizzato da Blast srl e Fiera Roma, che farà incontrare startup, investitori, aziende, incubatori, acceleratori e media di tutto il mondo. L’evento si terrà dal 10 al 12 maggio presso la Nuova Fiera di Roma.Gli ambiti su cui si concentrerà Blast sono: Realtà Virtuale/Realtà Aumentata, Artificial Intelligence, Fintech, Foodtech, IoT (Internet of Things) & Industry 4.0. Le startup selezionate per partecipare in questa edizione fanno parte di queste industry e i posti disponibili per quest’anno sono per massimo 150 startup, scelte tra le migliori e che ancora stanno facendo l’application per lo Startup Program di Blast 2017. Le startup che possono partecipare, oltre che appartenere a una delle industry di questa edizione, devono essere in round di finanziamento pre-seed, seed o early stage (round A - B). Le startup che partecipano a Blast 2017 e che saranno selezionate per lo Startup Program possono partecipare alla competition che mette in palio 30.000 euro cash per la vincitrice. Alla tre giorni di Roma si alterneranno più di 50 top speaker nazionali e internazionali tra istituzioni, investor, founder ed executive, su 5.000 mq di esposizione per 6 aree e con attività che si svolgeranno contemporaneamente. Gli eventi si svolgeranno infatti dal Palco della Conferenza principale (dove si alterneranno inspirational talk e panel verticali di discussione sulle industry di questa edizione), dal Palco della Startup Academy (per workshop tecnici sul mondo delle imprenditoria e startup, metodologie di crescita, presentazione dei programmi di accelerazione e incubazione), dal Palco Startup Arena (dove durante i 3 giorni le startup si sfideranno davanti a una giuria per aggiudicarsi il premio di 30.000 euro), dall'Area Exhibit (per startup, acceleratori, incubatori e aziende), dalla Meeting area (per gli incontri one-to-one tra i founder e investitori e le attività di mentorships) e dal Media Center dove saranno ospitati tutti i media nazionali e internazionali.Tutti i partecipanti possono scaricare la app dell’evento sul proprio telefonino, dove è possibile visualizzare tutte le presenze ed eventualmente mandare un messaggio, tutte le agende dei palchi e costruire la propria agenda delle giornate a seconda delle preferenze. Ci penserà la app a ricordare l’inizio delle attività prescelte.Con Matching Tool, poi, le startup, gli investor, gli acceleratori e incubatori e gli sponsor hanno a disposizione un’app apposita dove visualizzare tutte le informazioni sulle aziende e le startup partecipanti e fissare gli incontri nell’apposita e riservata area di matching. Altra novità è Chatbot: l’innovativo AI bot per Telegram e FB Messenger che risponde in tempo reale agli utenti con tutte le informazioni sull’evento. Infine, la sera dell’11 maggio, tutti i partecipanti di Blast sono invitati a gustare le specialità di Roma presso il 'Mercato Centrale di Termini', dove si terrà anche una serata speciale della manifestazione 'Mamma Roma' dedicata all’evento.