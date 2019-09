2 settembre 2019- 12:58 Dal fuoco all'aria maisonFire promuove la mobilità ecologica

Roma, 2 set. (Labitalia) - Dal fuoco all'aria maisonFire promuove la mobilità ecologica. MaisonFire è un brand italiano noto in tutta Europa, protagonista nella produzione di caminetti di design senza canna fumaria. Personalizzabili, semplici da installare e utilizzare, i prodotti di MaisonFire combinano l’attenzione per l'estetica con soluzioni non impattanti per l'ambiente. Per contribuire a sensibilizzare la propria rete di partner estesa, oltre all’Italia anche in tutta Europa, il suo general manager Alessandro Gatti ha comunicato che l’azienda fornirà una serie di incentivi e promozioni per ottenere in omaggio la 'Bici maisonFire'. Si tratta di una bicicletta made in Italy, prodotta in Lombardia, moderna nelle forme e funzionale nell’utilizzo, ma con forti valenze etiche: le due ruote sono un simbolo che consentirà a rivenditori, clienti, collaboratori e progettisti di aggiudicarsi un mezzo che stimoli ad usare meno l’automobile e fare più moto, contribuendo a inquinare meno e salvaguardare un pianeta sempre più minacciato dall’incuria dell’uomo.Con la campagna 'maisonFire sport & ambiente', l’azienda di Carate Brianza punta a dare il proprio contributo per ottenere un’aria più pulita e maggiore attenzione alla forma fisica. L’idea, insomma, è quella di fornire uno strumento per avvicinarsi agli standard che sono già esistenti e promossi pubblicamente in molte altre nazioni del nord Europa, come ad esempio l’Olanda, dove l’utilizzo della bicicletta rappresenta un’abitudine quotidiana estremamente diffusa. Gatti ha dichiarato che "la nostra intenzione è quella di sensibilizzare il più possibile i nostri partner ma anche l’opinione pubblica: abbiamo cominciato a farlo proponendo caminetti senza canna fumaria, elettrici ad acqua o a bioetanolo, che non producono fuliggine né fumo o sostanze inquinanti per l’ambiente". "Ora il nostro impegno - ha sottolineato - prosegue con l’iniziativa MaisonFire sport & ambiente e le bici MaisonFire, attraverso le quali vogliamo lanciare un messaggio chiaro: vivere in un mondo più sano e pulito è possibile e per riuscirci basta un piccolo gesto, come limitare il più possibile gli spostamenti in automobile ed affidarsi alla ben più ecologica pedalata di una bicicletta. E' un’evoluzione utile sia per noi stessi sia per la natura, che abbiamo già messo a dura prova e rischia di essere danneggiata per sempre".Tra le prime personalità impegnate su questo importante tema, c’è Stefano Tirelli, coach di fiducia di molti famosi sportivi.Tirelli si è distinto per aver lanciato tempo fa l’iniziativa SportForNature, poi diventata anche una trasmissione televisiva in onda su Sky che lo vede protagonista assieme a Massimiliano Nebuloni; la coppia esplora località remote per riscontrare il terribile deterioramento dei ghiacciai e altre ferite e danni dell’intero ecosistema.