Dal ministero del Lavoro ok a convenzioni per Lsu con Campania, Puglia e Sardegna

17 febbraio 2017- 17:03

Roma, 17 feb. (Labitalia) - Sono state registrate oggi, diventando così operative, le convenzioni per i Lavoratori socialmente utili sottoscritte dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti, con le Regioni Campania, Puglia e Sardegna. Ne dà notizia una nota del ministero del Lavoro.Le convenzioni assegnano, complessivamente, 40 milioni 762mila 885 euro di risorse, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, per assicurare la copertura degli assegni ai lavoratori socialmente utili e l’attuazione, a loro favore, di misure di politica attiva del lavoro nell’annualità 2017.