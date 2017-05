Dal pane alla pizza a Tuttofood Petra Molino Quaglia

8 maggio 2017- 16:23

Milano, 8 mag. (Labitalia) - Per il secondo anno, Petra Molino Quaglia è presente a TuttoFood Milano, la fiera internazionale del B2B dedicata al food & Beverage, in corso fino all’11 maggio presso Fiera Milano. Lo spazio del Molino che ha sede a Vighizzolo d’Este (Pd) è presente nella zona espositiva della fiera (pad. 7 stand V21 Z24) con un’area dedicata ai prodotti da bakery (pane, focacce, pizza, dolci e pasta fresca). Lavorazione dal vivo e assaggi per confrontare le farine più raffinate con quelle macinate a pietra all’ordine del giorno con incontri mirati tenuti in collaborazione con alcuni tra i migliori professionisti del settore che da anni lavorano con le farine Petra.“Particolare attenzione - spiega Piero Gabrieli, direttore marketing del Molino Quaglia - sarà posta nell’ambito di questo evento su ricette a ridotto contenuto di sale e grassi e su farine di cereali alternativi, primo tra tutti il farro monococco che quest’anno abbiamo in serie limitata”. A preparare le pizze, alternandosi nei giorni della manifestazione, Antonio Pappalardo (La Cascina dei Sapori - Rezzato, Brescia) e Corrado Scaglione (Enosteria Lipen - Triuggio, Milano Brianza).Le farine Petra Molino Quaglia sono realizzate con grani macinati a pietra che crescono con tecniche di agricoltura integrata e con quelli macinati a cilindri che provengono da agricoltura biologica o convenzionale. I primi danno origine a Petra macinata a pietra, farina che nasce da grano coltivato in Italia con tecniche di agricoltura sostenibile integrata secondo il disciplinare della Regione Emilia Romagna; i secondi a farine Petra biologiche macinate a cilindri di ghisa che nascono da grano tenero coltivato esclusivamente in Veneto con tecniche di agricoltura biologica (disponibili in Tipo 0, 1 e Integrale), mentre le farine convenzionali Petra macinate a cilindri di ghisa nascono da miscele di grani Italiani e Ue da agricoltura convenzionale.