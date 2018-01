Danone main sponsor di Startupbootcamp FoodTech

25 gennaio 2018- 18:18

Roma, 25 gen. (Labitalia) - Danone sarà il main sponsor di Startupbootcamp FoodTech, il primo acceleratore di startup globale e indipendente incentrato sul foodtech. La partnership è stata annunciata oggi, durante il Demo Day di Sbc FoodTech, un evento esclusivo in cui i maggiori investitori internazionali ed esperti delle industrie tech e food hanno incontrato le migliori startup protagoniste dell’ultimo programma dell'acceleratore romano. Insieme agli altri partner del programma, la partnership con Danone contribuirà ad accrescere la presenza di Sbc FoodTech nell’industria foodtech su scala internazionale. Damien Jourdan, Open Innovation Manager di Danone, ha dichiarato: “Siamo entusiasti della partnership con Startupbootcamp, un acceleratore veramente globale, che rafforzerà le nostre capacità di innovazione nel foodtech. Siamo convinti che vivere la nostra missione, portare la salute attraverso l’alimentazione al maggior numero possibile di persone, significhi aprirsi a nuove idee di business e lavorare insieme ad altri imprenditori che stanno sviluppando l’alimentazione del futuro”.Danone supporterà Startupbootcamp FoodTech sia nel processo di selezione che in quello di accelerazione. “Siamo orgogliosi di avere Danone come guida a supporto delle startup internazionali che stanno trasformando il futuro dell’alimentazione”, ha commentato Peter Kruger, Ceo di Startupbootcamp FoodTech. “Nei prossimi anni, l’industria alimentare - ha spiegato - dovrà affrontare grandi sfide e opportunità. Gli enormi cambiamenti nel comportamento e nella domanda dei consumatori si vanno ad aggiungere alle sfide del cambiamento climatico, creando una situazione complessa che può essere affrontata solo grazie allo sviluppo di nuove tecnologie e normative. Tuttavia, niente di tutto ciò sarà possibile senza il coinvolgimento attivo dei principali operatori del settore”. Ogni anno Sbc FoodTech investe in 10 startup foodtech, offrendo finanziamenti di 15.000 euro, tutoraggio, spazi di lavoro per 6 mesi e l’accesso a una rete di partner industriali, investitori e società di venture capital.