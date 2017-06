Dedagroup, 100 nuove assunzioni nel 2017

9 giugno 2017- 13:02

Roma, 9 giu. (Labitalia) - Dedagroup entro la fine del 2017 intende inserire nel gruppo 100 nuove risorse, equamente distribuite tra profili junior e figure senior, con un efficace mix tra competenze tecniche e consulenziali. Tra le figure sulle quali il gruppo, protagonista dell’It made in Italy, si sta focalizzando, spiccano gli esperti in gestione progettuale, in digital marketing, i data scientist, i software developer e i business analyst. Le posizioni aperte riguardano tutte le società del gruppo, con diverse opportunità in particolare per Dedagroup Stealth, azienda del gruppo dedicata al fashion & retail, e Dedagroup Business Technology & Data, divisione trasversale dedicata alle piattaforme tecnologiche e informative al servizio del digital business.In questo scenario è importante ricordare la ricerca di figure specializzate per il co-innovation lab, l’iniziativa congiunta di Dedagroup e Fondazione Bruno Kessler dedicata all’elaborazione di norme e buone pratiche per l’apertura e l’interoperabilità di dati e servizi (open data, open services) e alla realizzazione di applicazioni digitali di nuova generazione: 4 giovani sviluppatori software verranno inseriti nei team dedicati allo sviluppo del progetto 'Smart community'. “Le 1.600 persone di Dedagroup -afferma Valentina Gilli, human resources director di Dedagroup- con le loro capacità e le loro attitudini, rappresentano il nostro elemento differenziante, il motore dell’intelligenza collettiva che guida la nostra attività e ci permette di accompagnare i nostri clienti nella trasformazione digitale. Grazie a loro possiamo portare al mercato un mix di innovazione tecnologica, conoscenze cross-settore e capacità di interpretare le esigenze di internazionalizzazione. Per questo dedichiamo grande attenzione a ciascuno, attraverso un ecosistema collaborativo che punta a valorizzare capacità, conoscenze e competenze e metterle in rete, creando un terreno fertile per farle crescere ulteriormente e svilupparsi, a beneficio dei processi di innovazione”. L’information technology richiede sicuramente alle realtà e ai professionisti che vi operano uno sforzo costante in termini di formazione e vede periodicamente emergere la necessità di nuove figure e nuove competenze, accanto a quella di valorizzare le capacità acquisite negli anni. Per questa ragione Dedagroup ha elaborato una nuova strategia, in piena sintonia con il piano industriale 2017-2020 che il gruppo si prepara ad annunciare, che sancisce un impegno ancora maggiore nello sviluppare competenze e un business know how diffuso del proprio capitale umano. Parallelamente, il gruppo prevede 100 nuovi inserimenti ogni anno fino al 2020. “La digital transformation -spiega Valentina Gilli- ci spinge a investire sullo sviluppo del capitale umano ripensando in chiave digitale le tradizionali competenze, nonché le figure professionali del futuro. Un capitale umano che è costituito dalle risorse che sono già all’interno del gruppo ma che guarda anche ai nuovi colleghi che, nei prossimi anni, entreranno a far parte del nostro ecosistema. Proprio per sviluppare le competenze che il mercato richiederà con sempre maggiore frequenza, Dedagroup darà vita a due percorsi specifici: la Dedagroup Academy e il master Build (y)our Future, che vedranno impegnati in prima persona i nostri professionisti in qualità di docenti e tutor".Dedagroup Academy è un programma rivolto ai giovani talenti che mira alla formazione delle professioni digitali del futuro. Un percorso di formazione full time e di training on the job, che prevede incontri con esperti e analisti e li preparerà per costruire le professionalità digitali richieste dal mercato.Build (y)our Future è un programma master interno permanente caratterizzato da contenuti multidisciplinari, tecnici, manageriali e di soft skill, che intende promuovere il trasferimento di know how, diffondendo valori, cultura ed esperienze. Un percorso innovativo, che sarà accompagnato da top specialist di Dedagroup, che opereranno in qualità di formatori e tutor.