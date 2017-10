Del Sordo nuovo segretario generale Fns Cisl Toscana

4 ottobre 2017- 17:42

Firenze, 4 ott. (Labitalia) - Massimiliano Del Sordo è il nuovo segretario generale della Fns Toscana, la federazione dei lavoratori della sicurezza. Del Sordo proviene dal Comando provinciale vigili del fuoco di Firenze. Sarà affiancato in segreteria da Paolo Rauccio, della polizia penitenziaria di Firenze, e da Gianni Mola, del Comando vigili del fuoco di Massa Carrara. Ad eleggere la nuova segreteria è stato il Consiglio regionale della Fns Toscana, alla presenza del segretario generale nazionale della categoria, Pompeo Mannone, e del segretario generale aggiunto della Cisl Toscana, Ciro Recce.Del Sordo succede come segretario generale a Fabrizio Ciuffini, che è stato eletto a far parte della segreteria nazionale Fns e dunque ha lasciato l’incarico in Toscana, in ossequio al divieto di cumulare incarichi da parte dei dirigenti sindacali Cisl. A Del Sordo, Rauccio e Mola la responsabilità della Fns-Cisl Toscana, nata nel 2009 per organizzare le tutele di lavoratori e lavoratrici in uniforme dei Corpi dello Stato sindacalizzati. "Li attendono sfide importanti quali l’imminente rinnovo dei contratti di lavoro -spiega una nota della Fns Cisl Toscana- scaduti da circa 9 anni, un adeguamento delle dotazioni organiche che sono spesso sottodimensionate numericamente nella nostra regione, il rinnovamento di mezzi e strumenti ormai inadeguati, un riequilibrio del sistema pensionistico per l’avvio della previdenza integrativa, oltre all’equiparazione economica dei trattamenti stipendiali nei diversi Corpi dello Stato".