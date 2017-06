Design: 10 prototipi realizzati con la canapa in mostra a Spoleto con Fabric-action

19 giugno 2017- 12:36

Spoleto, 19 giu. (Labitalia) - C’è anche una culla a sospensione dal nome di origine greca, Paidìa, tra i 10 prototipi realizzati in canapa esposti a palazzo Collicola di Spoleto (Perugia) per la mostra Fabric Action inaugurata alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura e alla cultura dell'Umbria, Fernanda Cecchini. Un buon augurio per la 'ri-nascita' e lo sviluppo della Valnerina per la quale la Regione Umbria con la Fondazione Politecnico e la collaborazione di Polifactory con Museo della Canapa di Sant’Anatolia di Narco, ha promosso un progetto sperimentale per sviluppare soluzioni innovative con l’uso della canapa tra design, tecnologie digitali e nuovi processi di fabbricazione e produzione di oggetti. Il progetto è frutto anche delle collaborazioni avviate dal Museo della Canapa con Università e Centri di Ricerca.Nei primi mesi del 2017, designer affermati e giovani progettisti emergenti hanno partecipato a Fabric-Action e sono nati così undici progetti - otto proposte innovative e tre progetti speciali - che utilizzano la canapa come materia prima e materiale per dar vita a sorprendenti applicazioni: dagli strumenti musicali agli oggetti per l’infanzia, dai complementi d’arredo ai dispositivi interattivi per la purificazione ambientale, fino alle esperienze gastronomiche. Soluzioni a impatto zero ed eco-friendly, che propongono la canapa come materia prima perfetta per un’economia circolare. Dopo l’esposizione alla Milano Design Week, la mostra Fabric-Action è approdata a Palazzo Collicola di Spoleto dove, fino al 30 agosto, sarà aperta al pubblico. Infatti, dopo la tappa milanese i prototipi Fabric-Action, sono stati donati dai progettisti al Museo della Canapa come gesto di solidarietà.“La mostra - ha detto l’assessore Cecchini - è un combinato di ricerca e innovazione con la storia e la tradizione dell'Umbria. La canapa tradizionalmente utilizzata nel settore tessile, in edilizia o nelle produzioni alimentari, a Palazzo Collicola è in mostra con nuove sperimentazioni di prototipi ingegnosi che potranno essere messi a disposizione del mercato, frutto del lavoro di artisti e progettisti. Dopo l’esposizione a Milano - ha aggiunto l’assessore - l’auspicio è che la mostra a Spoleto, in una sede com’è appunto Palazzo Collicola, sempre aperto ad ospitare anche progetti sperimentali, possa costituire un arricchimento culturale in piú per una città ricca di visitatori che per il Festival e per le vacanze estive”. All’inaugurazione, oltre all’assessore Cecchini, erano presenti Gianluca Marziani, direttore Palazzo Collicola Arti Visive Spoleto, Stefano Maffei, direttore Polifactory, Politecnico di Milano, Tullio Fibraroli, sindaco di Sant’Anatolia di Narco, Walter Trivellizzi, direttore Gal Valle Umbria e Sibillini.