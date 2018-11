29 novembre 2018- 13:00 Design: a Insinkerator Archiproducts awards per miscelatore high tech

Roma, 29 nov. (Labitalia) - InSinkErator, la multinazionale americana che ha inventato il dissipatore alimentare, ha conquistato il prestigioso Archiproducts Design Awards 2018 con il miscelatore d’ultima generazione 4N1 Touch che 'parla italiano' in quanto realizzato nel nostro Paese. Nel corso della cerimonia di premiazione, che si è svolta il 20 novembre a Milano, presso la sede di Archiproducts, i fondatori della piattaforma e i membri della giuria - che, tra gli altri, comprendeva nomi come Benedetta Tagliabue e Ramòn Esteve - hanno consegnato all’azienda americana l’ambito riconoscimento sottolineando l’altissimo livello di questo prodotto in grado di coniugare design, ricerca tecnologica, salute e sostenibilità, semplificando notevolmente la vita in cucina."Rispetto al precedente modello, il nuovo prodotto, che entra a far parte dell’esclusiva Showroom Collection, fa un ulteriore passo in avanti - spiega una nota - soddisfando la crescente domanda di acqua potabile filtrata domestica. Infatti, e all’istante, eroga acqua fredda e calda filtrata alla quale si aggiunge l’acqua sempre filtrata a una temperatura prossima a quella di ebollizione che permette un gran risparmio di tempo e di risorse. Il 4N1 Touch, oltre a funzionare come un normale erogatore, è in grado di emettere un flusso d’acqua filtrata fredda da 30 secondi con il solo tocco di un tasto comodamente posizionato in basso, che può essere bloccato anche prima toccando nuovamente il tasto. Stesso discorso per l’acqua caldissima che ha in più una leva di sicurezza che ferma immediatamente l’erogazione una volta che la stessa viene rilasciata. Un prodotto ecosostenibile non solo perché evita sprechi, ma anche perché implica un minor utilizzo di bottiglie di plastica, costante causa d’inquinamento".Ashley Munden, Managing Director Europa e Russia di InSinkErator, commenta: “Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo premio che rappresenta un riconoscimento alla costante attività di ricerca che portiamo avanti da decenni. Il 4N1 Touch è uno dei nostri fiori all’occhiello; avere questo riconoscimento e vedere che viene accolto con tanto entusiasmo in un mercato come quello italiano che rappresenta il centro del mondo del design, ci dà particolare soddisfazione”.