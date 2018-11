12 novembre 2018- 16:07 Design made in Italy per il nuovo Pestana Cr7 Hotel a Marrakech

Roma, 12 nov. (Labitalia) - Cristiano Ronaldo oltre che un’icona del calcio mondiale è ormai anche un brand internazionale riconosciuto. CR7, in joint venture con Pestana, firma una catena di hotel che, dopo aver inaugurato nel 2016 le prime strutture a Lisbona e Funchal, città natale del fuoriclasse portoghese e capitale dell'isola di Madeira, aprirà il suo terzo hotel nel 2019 a Marrakech, in attesa di approdare a Madrid, New York e Parigi nei prossimi anni. E, per la nuova struttura di Marrakech, Pestana CR7 Hotels ha scelto il design italiano. Sarà, infatti, Eclettico Design, società specializzata in luxury e hospitality che, sotto la guida di Igor Rebosio e Giuseppe Varsavia, curerà l’intero concept di interior design del Lifestyle Hotel. Eclettico Design è un brand di Lombardini22, Gruppo milanese leader nello scenario dell’architettura e dell’ingegneria, che opera a livello internazionale e che in Italia si posiziona al 3° posto nella classifica delle società di architettura in base al fatturato.Il nuovo Pestana CR7 Lifestyle Hotel avrà 168 camere, due ristoranti, un business centre, un fitness centre con spa e un articolato roof-garden con area piscina e sky bar. Il tutto a rivitalizzare il legame fra tradizione e modernità del Marocco. L’hotel si inserisce in un più ampio masterplan, chiamato M Avenue, che si sviluppa su un’area di cinque ettari di superficie e che si proporrà come destinazione internazionale per il design, la moda, il leisure e la cultura nel cuore della più importante tra le Città imperiali del Marocco. Lo sviluppo del nuovo distretto d’eccellenza è curato da DHC Maròc, Real Estate Company guidata da Nabil Slitine. L’intervento è concepito come un’oasi attraversata da un 'viale-giardino' lungo 500 metri su cui affacciano negozi, uffici, ristoranti, caffè, gallerie d’arte, spazi espositivi, wellness e business centre, oltre a residenze high-end dei brand M Apartments e Four Seasons Private Residences, i cui interior sono progettati sempre da Eclettico Design.Come racconta l’architetto Igor Rebosio, design director di Eclettico, “il Pestana CR7 Hotel di Marrakech si propone come nuovo paradigma del lifestyle hotel: un format che coniuga lo stile del grande campione portoghese con un respiro sofisticato dove il lusso si declina in generale benessere fisico e mentale all’interno di un’atmosfera informale e rilassante". "Non un’esperienza sportiva, quindi, ma un’esperienza di vita che il claim del progetto esprime con semplicità e immediatezza: Eat well, Sleep well, Train well, cioè dormire bene, mangiare bene e allenarsi bene per godersi la vita al meglio”, conclude.