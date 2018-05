8 maggio 2018- 13:01 Design: Radisson collection, 'entra' Palazzo Montemartini di Roma

Roma, 8 mag. (Labitalia) - Palazzo Montemartini di Roma entrerà a far parte della Radisson collection a partire da giugno. Costruito nel 1881, Palazzo Montemartini è un hotel nel cuore di Roma, situato vicino alle Terme di Diocleziano e alla chiesa di Santa Maria degli Angeli progettata da Michelangelo. "Radisson Hotel Group -dice a Labitalia Chema Basterrechea, executive vicepresident and chief operating officer The Rezidor hotel group (parte di Radisson hotel group)- ha scelto Palazzo Montemartini semplicemente, perché è un hotel eccezionale in una destinazione eccezionale". "Palazzo Montemartini -sottolinea- è la prima struttura di Radisson Collection in Italia. Si tratta di un hotel prestigioso nel cuore di Roma, situato vicino alle Terme di Diocleziano e alla chiesa di Santa Maria degli Angeli progettata da Michelangelo". "Per stile e ambientazione -avverte- Palazzo Montemartini è veramente unico, in quanto racchiude l'essenza della Radisson Collection, combinando un design eccezionale a un sapore davvero autentico e una posizione unica. Inoltre, Roma è una delle città più amate al mondo e una delle principali destinazioni nello sviluppo nella nuova strategia del gruppo". "Entrando a far parte della Radisson Collection -continua- gli hotel mantengono la propria identità, autenticità e unicità, mentre beneficiano dei vantaggi dell'affiliazione a uno dei più grandi gruppi alberghieri del mondo, in termini di esperienza professionale nelle Vendite, Marketing, PR, generazione di profitti, reti distributive, piattaforme It, programmi di fidelizzazione globale (Radisson Rewards) e molto altro"."La Radisson collection, lanciata nel marzo 2018, fa parte di Radisson Hotel Group, è una collezione premium di hotel eccezionali -chiarisce-situati in luoghi unici. Le caratteristiche di ciascun hotel della Radisson Collection sono l’autenticità e il massimo comfort uniti a un design moderno ed esperienze eccezionali in gastronomia, fitness, benessere e sostenibilità. Progettato sia per gli ospiti, sia per i dipendenti, ogni hotel della Radisson collection è definito dagli ospiti che lo visitano e da coloro che vi lavorano. Tutti gli hotel sono situati in luoghi prestigiosi, vicino alle principali attrazioni per il tempo libero". "Per aderire a Radisson collection -ricorda- gli hotel devono incarnare l'essenza del marchio: autenticità, design, location importanti. Gli hotel dovrebbero rappresentare la brand promise 'Welcome to the exceptional'".