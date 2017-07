D’estate l’arredamento si sceglie online

31 luglio 2017- 14:08

Roma, 31 lug. (Labitalia) - Troppo caldo per uscire per negozi e showroom alla ricerca dell’occasione per cambiare il volto della casa? Niente paura, d’estate l’arredamento si sceglie online. L’ultima novità nel settore si chiama Furnichannel.com, il nuovissimo servizio di e-commerce riservato esclusivamente ai brand di design e arredamento, fondato da Tiziano Pazzini e Alberto Galimberti, veri e propri promotori di start up e già autori di Lovli.it. il talent store del design italiano. Attiva da pochi mesi, Furnichannel.com è una realtà innovativa che sta rivoluzionando il mondo dell’arredo online entrando nel Dna delle aziende abilitandole a offrire un’esperienza di e-shopping in grado di generare vendite sia in rete che nei negozi tradizionali. Con le alte temperature della stagione, i potenziali clienti potrebbero essere tentati di lasciar perdere, rimandare l’acquisto di un mobile o di una seduta, ma con Furnichannel.com l'idea potrebbe andare in porto. "Secondo gli ultimi dati di Altagamma, il 44% dei prodotti d’arredamento viene scelto online ma 'solo' il 6% completa l’acquisto sul web, per cui non si tratta di far concorrenza al negozio tradizionale, ma semplicemente di arricchire l’offerta facilitando l’accesso ai prodotti. Una volta scelto il mobile in rete, grazie alla piattaforma, si può persino prendere appuntamento nello store od ordinare online un campione del tessuto preferito", sottolinea una nota degli ideatori. "La piattaforma garantisce efficienza e professionalità - assicurano - offrendo al marchio che la sceglie, e al cliente che ne usufruisce, una serie di servizi tailor made che vanno dalla logistica internazionale al customer service, fino al digital marketing. Scegliendo il servizio Catalog Integration, infine, le aziende saranno in grado di mettere in vendita, in pochi passaggi, i propri prodotti sui maggiori siti del mondo". Insomma, anche nelle calde giornate estive, fare shopping diventa facile e non è un caso se sempre più marchi del settore si stiano affidando a Furnichannel.com. "Da Moroso a Lago, da Mdf Italia a Lema passando per Serralunga e Marzotto, l’e-commerce è uno strumento per valorizzare l’eccellenza del made in Italy e per conoscerla basta un click", conclude la nota.