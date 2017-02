Destination wedding, un business da 54mila euro a cerimonia

23 febbraio 2017- 15:35

Al via Buy wedding in Italy in tour, roadshow per far conoscere aziende settore

Firenze, 23 feb. (Labitalia) - Destination wedding, ovvero la scelta degli stranieri di sposarsi in Italia, sta diventando una moda sempre più diffusa. Lo conferma l'indagine del Centro studi di Firenze che rileva come, nel 2015, le 7.000 coppie straniere che hanno scelto l’Italia come meta del loro matrimonio, con una spesa media di 54.000 euro a cerimonia, abbiano generato oltre 330.000 arrivi e 1,1 milione di presenze turistiche in Italia. I dati del 2015, in aumento rispetto al 2014, confermano l’Italia tra le prime nazioni per il destination wedding, un comparto i cui margini di crescita sono destinati ad ampliarsi notevolmente, a condizione che gli operatori strutturino opportunamente la propria offerta. E' in quest’ottica che bussolaeventi, già organizzatore di Buy Wedding in Italy, la piattaforma che mette in comunicazione i professionisti del settore wedding e del destination wedding italiani con possibili acquirenti in tutto il mondo, ha progettato Buy wedding in Italy in tour, il roadshow che prevede 7 tappe distribuite sul territorio nazionale, in programma da oggi, 23 febbraio, all’11 aprile per far conoscere ad aziende, professionisti e associazioni di categoria opportunità e mercato del destination wedding. Il roadshow anticipa e adatta alle peculiarità di ogni territorio le tematiche del congresso e dell’Expo 'Buy wedding in Italy, che si terrà a Bologna dal 20 al 22 ottobre. Sono Firenze, Padova, Bari, Torino, Napoli, Milano e Palermo le tappe di 'Buy wedding in Italy in tour': i workshop in programma saranno l’occasione per presentare alle realtà locali e ai professionisti del settore le opportunità economiche e di visibilità legate al destination wedding. "Il tour, realizzato con consulenti e operatori specializzati, permetterà alle aziende -dichiara Valerio Schonfeld, titolare di bussolaeventi- di avvicinarsi a questo importante mercato, acquisire nuovi strumenti e consapevolezze per accrescere il proprio peso, conquistare nuova clientela e conoscere le nostre proposte di marketing per giocare un ruolo da protagonisti". L’iniziativa culminerà con l'edizione 2017 della manifestazione Buy Wedding in Italy, in programma in Fiera a Bologna dal 20 al 22 ottobre in concomitanza con Bologna Si Sposa e Gay Bride. Buy Wedding in Italy si articola in una rassegna espositiva riservata agli operatori del comparto e in una serie di conferenze tenute da nomi affermati nel panorama della moda, del wedding e del turismo. Vetrina di livello internazionale, l'evento rappresenta per i professionisti del settore, location e catering, fotografi e video, wedding planner e tour operator. Un’occasione di visibilità unica in Italia che, alla classica area expo, affianca un serrato calendario di incontri con i buyer italiani e stranieri ospiti di Buy Wedding in Italy, che ne fanno un’opportunità di business e networking.