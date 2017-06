Digital360 Awards, premiati i migliori progetti digital in Italia

28 giugno 2017- 14:43

Milano, 28 giu. (Labitalia) - ChatBot e assistente virtuale in tempo reale, tecnologie di intelligenza artificiale e applicazioni mobile per migliorare l'assistenza medica, analisi dei big data per assicurazioni auto personalizzate, soluzioni per la gestione di team virtuali nello smart working, software per la dematerializzazione dei contratti di lavoro, autenticazione avanzata per un utilizzo del cloud più sicuro. Sono alcune delle 15 soluzioni premiate nell'edizione 2017 del Digital360 Awards, il contest organizzato dal Gruppo Digital360 per individuare i migliori progetti di innovazione digitale in ambito business sviluppati da fornitori hi-tech in Italia. Sul podio sono salite Vodafone Italia, Air, MobileIron, Rccs Istituto Auxologico Italiano, Infocert, Arcadia Consulting e SB Italia per i premi di categoria tecnologica; Cloud4Wi, Yoroi, Seen Solution, Sertea Web e BaxEnergy Italia per i premi di settore; WebRatio, FightTheStroke e Mon-K Data Protection per la categoria premi speciali. Le aziende vincitrici hanno presentato oggi le loro soluzioni in un evento a Milano aperto al pubblico, alla presenza dei cio delle più importanti imprese italiane, che hanno fatto parte della giuria che le ha selezionate.Giunto alla sua seconda edizione, il Digital360 Awards ha l’obiettivo di individuare e premiare i migliori progetti di innovazione digitale in ambito business e generare un meccanismo di condivisione delle esperienze migliori tra imprese, fornitori, startup e istituzioni nei diversi ambiti dell'innovazione digitale. Rivolto a tutti i fornitori hi-tech che hanno sviluppato progetti di innovazione digitale presso aziende private o pubbliche amministrazioni (startup incluse), il contest ha raccolto quest'anno complessivamente 150 candidature. Il comitato di valutazione, costituito da 53 cio delle principali imprese operanti in Italia, ha selezionato 28 progetti finalisti da cui sono emerse le 15 soluzioni vincitrici che si sono distinte per originalità e innovatività delle idee, benefici concreti apportati e replicabilità del modello: la giuria ha premiato un progetto per ciascuna delle 7 categorie tecnologiche e uno per ciascuno dei 5 settori verticali (fashion/retail, manifatturiero, pa, telecomunicazioni, utility-energia), cui si aggiungono i premi speciali per il miglior progetto di digital transformation, per il progetto con il più rilevante impatto sociale e per la startup più innovativa."I progetti vincitori dei Digital360 Awards -spiega Andrea Rangone, amministratore delegato del Gruppo Digital360- rappresentano esempi di eccellenza nell'uso delle tecnologie digitali in ambito business. Esempi che intendiamo valorizzare per favorire una contaminazione virtuosa tra le imprese pubbliche e private con lo scopo finale di promuovere la cultura dell’innovazione digitale nel Paese". "I finalisti -sottolinea- hanno avuto l’opportunità di presentare i progetti direttamente ai cio delle grandi imprese italiane, che in questo scenario svolgono un ruolo sempre più strategico nello spingere l’innovazione digitale nelle imprese, anche quella proveniente dall’esterno, in una logica di open innovation".