Digitale: Boccia (Pd), Paese può essere imprenditorialmente 'effervescente'

23 giugno 2017- 16:27

Bisceglie (Ba), 23 giu. (Labitalia) - "Questa forte partecipazione e l'aumento quest'anno di idee che erano già diventate imprese conferma quanto il Sud, la Puglia in particolar modo e il resto del Paese, siano imprenditorialmente effervescenti grazie al digitale. Abbiamo una sola strada: anziché continuare a frammentare in mille rivoli le risorse pubbliche, concentriamole tutte per quanto ci riguarda sul Politecnico, i Dipartimenti di Informatica delle Università, partendo dalla Puglia, con il coinvolgimento di Confindustria e di altre associazioni datoriali che se sfidate rispondono". Così Francesco Boccia, su Digithon, la maratona delle idee digitali, che promuove attraverso l'omonima associazione, e in corso in Puglia fino a domenica. Secondo Boccia, "in politica continuiamo a fare dibattiti sui patti vari, a volte pensando che basti l'annuncio di un accordo per far partire un progetto". "Invece - avverte - basta affidarsi a chi vive continuamente accanto a questi ragazzi. Bene la sperimentazione sul 5G in corso a Bari e Matera ma i tempi devono essere più ridotti, perché come questi ragazzi dimostrano la burocrazia e i bandi sono giurassici rispetto alla loro velocità d'azione".