Digitale, Confindustria Bari-Bat: fondamentale per sviluppo business

26 giugno 2017- 11:04

Bisceglie, 26 giu. (Labitalia) - "Business e tecnologia digitale devono andare d'accordo, perché noi su questo stiamo basando tutte le nostre attività per fare in modo che la competitività delle nostre aziende abbia quel famoso salto che la porti a competere con l'Europa e con il mondo. Questa iniziativa di Digithon è un'iniziativa importante che si ripete e che tirerà fuori grandi idee". Lo ha detto il presidente di Confindustria Bari e Bat, Domenico De Bartolomeo, durante la giornata conclusiva di Digithon, la maratona delle idee digitali che si è tenuta in Puglia. Confindustria Bari-Bat è stato partner principale dell'iniziativa e ha offerto il primo premio di 10mila euro che è andato alla startup BusRapido.com. "Noi abbiamo bisogno che il mondo dell'università e le imprese -ha spiegato De Bartolomeo- lavorino sul digitale, sulla formazione di personale in grado di traghettare le imprese in questa grande rivoluzione. La rivoluzione digitale Industria 4.0 che porterà sicuramente queste nostre imprese a competere a livello globale. Qui abbiamo le idee, la ricerca e la formazione. Sono degli elementi che ci vedono accanto alle università ed è per questo che partner dell'iniziativa sono le università e il Politecnico di Bari è fondamentale che si formino figure professionali che siano in grado appunto di svolgere un ruolo fondamentale per le nostre imprese". "La ricerca e le idee -ha concluso- sono il futuro, non bisogna avere paura di fare ricerca, non bisogna avere paura di inventare, anche di non riuscire in quello che si pensa di mettere in atto. L'università e il Politecnico sono fondamentali in questa attività".