Digithon, oltre 80mila accessi a pagina web e 5mila voti per migliori startup

23 giugno 2017- 18:19

Bisceglie (Ba), 23 giu. (Labitalia) - Oltre 80mila accessi alla pagina web e 5mila voti per scegliere le migliori startup. Sono questi i numeri della seconda giornata di Digithon, la maratona delle idee digitali in corso in Puglia e promossa da Francesco Boccia. Oggi sono state 50 le startup che, in un pitch di 5 minuti, hanno presentato le proprie idee nella location delle Vecchie Segherie di Bisceglie.