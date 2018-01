DNA Prestiti, A.A.A. 150 commerciali cercasi

17 gennaio 2018- 16:48

Roma, 17 gen. (Labitalia) - DNA Prestiti, leader nel settore della cessione del quinto dello stipendio, cessione del quinto della pensione e delegazione di pagamento, cerca 150 nuovi commerciali da inserire in organico, puntando all’apertura di nuovi uffici in tutta Italia. L’azienda ha costruito una rete di professionisti con un approccio fortemente orientato all’efficacia e all’efficienza dell’azione di vendita e delle attività operative, diventando rapidamente un riferimento fondamentale per il mercato finanziario e in particolare della cessione del quinto dello stipendio, potendo contare su una rete vendita ben radicata sul territorio nazionale.Le 20 sedi presenti sul territorio contano circa 95 venditori di filiale, servendosi di una rete di consulenti del credito esperti e al servizio della clientela finale. L’intera rete vendita è supportata dall’attività di area manager, team di assistenza rete e di attività istruttoria che aiutano la struttura commerciale in tutte le fasi di sviluppo verso il cliente finale. Attraverso l’Accademia del Quinto, fornisce alla propria rete corsi di formazione sul prodotto e sull’attività di vendita, con moduli erogati dalla società Harris Italia, leader nel settore della formazione e motivazione delle reti di vendita."Nei prossimi anni -dichiara il responsabile Marketing, Giuseppe Rollino- è previsto un ambizioso programma di sviluppo mirato a rafforzare la nostra leadership su tutto il territorio nazionale, direttamente e in associazione con imprenditori già operanti nel settore e che intendono legarsi al nostro marchio. La nostra rete vendita partecipa attivamente al programma di crescita aziendale, ma adesso puntiamo ancora più in alto. Il marchio -sottolinea- è sintesi di valori fondamentali di servizio al cliente e di innovazione al fine di soddisfare al meglio le sue esigenze finali. Il cliente è sempre al centro dell’azione aziendale credendo fortemente che trasparenza, correttezza, affidabilità e competenza siano le fondamenta di un rapporto duraturo da instaurare col cliente e con tutti gli interlocutori".