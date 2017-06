Dodici eccellenze umbre nel network europeo sul patrimonio industriale

14 giugno 2017- 15:39

Perugia, 14 giu. (Labitalia) - Sono dodici le eccellenze umbre selezionate per entrare nel network europeo 'Industriana', rete tematica di siti e musei europei dedicati al patrimonio industriale e tecnico. La rete tematica 'Industriana' è nata nel 2015 da un’iniziativa della Federazione europea delle associazioni dei beni industriali e tecnici, è parte del progetto europeo 'Genius Loci' co-finanziato nell’ambito del Programma comunitario Cosme, ha come principale obiettivo quello di promuovere il turismo legato al patrimonio industriale europeo, e vede l’agenzia formativa dell’associazione piccole e medie imprese dell’Umbria, Apiform Srl come capofila. Il progetto prevede un focus specifico sulle pmi, sui mestieri tradizionali e individua tre filoni principali di riferimento: la produzione di terrecotte e laterizi, la produzione di fibre tessili e la produzione di distillati e vini.Domani, giovedì 15 giugno, alle 11, all’interno della splendida cornice del Museo del vino della Fondazione Lungarotti verrà assegnato alle realtà selezionate il 'label di eccellenza', ad essere scelte sono state alcune delle eccellenze umbre che meglio hanno negli anni valorizzato e tramandato il proprio patrimonio tecnico e industriale. Ad intervenire, durante la conferenza stampa, saranno: Mauro Orsini (Agenzia formativa Apiform), Maria Grazia Marchetti Lungarotti (Fondazione Lungarotti), Glenda Giampaoli (Ecomuseo della Canapa di Norcia), Filippo Antonelli (Movimento turismo del Vino Umbria).Sono: le Fornaci Bernasconi e il Centro Documentazione delle terrecotte di Casteviscardo, il Laboratorio Museo Giuditta Brozzetti di Perugia, le Ceramiche Ubaldo Grazia di Deruta, la Cantina Scacciadiavoli di Montefalco, l’Ecomuseo del Tevere, l’Azienda Agricola Castello di Montegiove e l’Azienda Agricola Giovanni Fiori di Todi per proseguire poi con l’Ecomuseo della Canapa di Norcia, l’immancabile Museo Virtuale Caprai delle arti Tessili e infine il Museo del Vino della Fondazione Lungarotti e l’omonima azienda agricola. Alle eccellenze umbre selezionate verrà assegnato un 'label' di eccellenza che certificherà la loro appartenenza al network tematico europeo, che, come scritto nel sito web di 'Industriana', “andrà a sottolineare l’appartenenza a un movimento europeo che pone la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio industriale e tecnico al centro della propria agenda”.Verrà, inoltre, loro assegnato un codice QR che rimanderà a dei contenuti multilingue fruibili gratuitamente dai turisti. Entro il mese di luglio, poi, sarà disponibile un portale turistico per la promozione dei punti di interesse che hanno ottenuto il 'label' dedicato e che includerà non solo i siti selezionati nella regione, ma anche altre realtà provenienti da altri paesi partners dell’Unione europea.Il nuovo prodotto on line avrà la finalità di far incontrare domanda e offerta turistica: se da un lato infatti i turisti interessati potranno elaborare in completa autonomia il proprio itinerario turistico grazie a un interfaccia di utilizzo molto flessibile e semplice, dall’altro gli operatori del settore avranno la possibilità di poter inserire strutture ricettive e nuovi attrazioni da proporre. Per questo motivo, nel mese di luglio sono già state previste due giornate di formazione con gli operatori del turismo locali in cui saranno affrontate tematiche quali il marketing territoriale legato al patrimonio tecnico e industriale e la sua valorizzazione e l’utilizzo del nuovo portale turistico da parte dei tour operator.