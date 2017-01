Donne Impresa Confartigianato, Daniela Rader eletta presidente

18 gennaio 2017- 16:41

Roma, 18 gen. (Labitalia) - Oggi l’assemblea di Donne Impresa Confartigianato ha eletto Daniela Rader alla presidenza del movimento che rappresenta oltre 40mila imprenditrici artigiane. La presidente Rader guiderà Donne Impresa per i prossimi 4 anni e sarà affiancata dalle vicepresidenti Flavia Caldera, presidente di Donne Impresa Lombardia, che ha ricevuto l’incarico di vicepresidente vicaria, e Filomena Avolio, presidente di Donne Impresa Friuli Venezia Giulia. Del comitato di presidenza di Donne Impresa Confartigianato fanno parte anche Daniela Biolatto, presidente di Donne Impresa Confartigianato Piemonte, e Marici Levi, presidente di Donne Impresa Confartigianato Puglia. Daniela Rader, di Vicenza, è imprenditrice nel settore dell’installazione di impianti. Attualmente presidente di Donne Impresa di Confartigianato Veneto, Daniela Rader ha svolto numerosi incarichi di vertice nell’ambito di Confartigianato, a livello provinciale, regionale e nazionale. "Continueremo a batterci -ha detto la neoletta- contro le discriminazioni di genere per costruire le condizioni che permettano alle donne di esprimere nel lavoro e nell’impresa le proprie potenzialità e contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese. Gli sforzi e le nuove sfide per agganciare la ripresa e rilanciare la competitività delle nostre aziende sono uguali per tutti gli imprenditori, donne e uomini". "Ma rispetto ai nostri colleghi -ha ricordato- noi imprenditrici abbiamo un maggiore carico di responsabilità, soprattutto sul fronte familiare, che dobbiamo poter gestire contando su un nuovo sistema di welfare attento alla specificità del lavoro indipendente femminile”.