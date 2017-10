Dxc Technology: a Lorenzo Greco responsabilità azienda in Italia

Roma, 2 ott. (Labitalia) - Dxc Technology, il brand nato dalla fusione tra Csc e Enterprise Services della Hewlett Packard Enterprise (Hpe), nuovo leader mondiale nell’industria di servizi It, ha annunciato la nomina di Lorenzo Greco a Coverage e Sales Offering Leader per l’Italia. In questo ruolo, l’obiettivo del manager italiano sarà quello di guidare il business di Dxc Technology in Italia per accrescere la posizione dell’azienda nel nostro Paese, quale leader strategico e guida verso la digital transformation dei suoi clienti nel settore pubblico e privato.Precedentemente, Lorenzo Greco ha ricoperto la carica di Sales Leader di Enterprise Services all’interno di Hewlett Packard Enterprise, con la responsabilità delle attività di vendita e di sviluppo commerciale. “Sono orgoglioso di accogliere questa nuova sfida, assumendo questo ruolo all’interno del brand Dxc Technology in Italia”, ha dichiarato Lorenzo Greco, Dxc Technology Italia.Laureato in Economia presso l’Università 'La Sapienza' di Roma, con una formazione e specializzazione presso la London Business School e la Thunderbird School of Management, ha iniziato la sua carriera professionale in Eds, ricoprendo ruoli con responsabilità crescente a livello di Country, consolidando, poi in Hp e Hpe, la sua professionalità manageriale, ricoprendo il ruolo di responsabile commerciale nei mercati Energy, Communication & Media e Public Sector.