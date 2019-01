30 gennaio 2019- 12:03 E' morto Andrea Cammelli, fondatore di Almalaurea

Bologna, 30 gen. (Labitalia) - È morto nella notte, dopo una lunga malattia, Andrea Cammelli, già professore di Statistica all’Università di Bologna e fondatore del Consorzio AlmaLaurea. Avrebbe compiuto 76 anni a marzo. Cammelli era il quinto di 12 figli e proveniva da una famiglia di studiosi. Negli anni '80 era stato anche assessore all’Istruzione al Comune di Bologna con due sindaci: Renato Zangheri e Renzo Imbeni.Almalaurea, da lui fondata nel 1994, rappresenta oggi la più grande banca dati dei laureati italiani e un modello di organizzazione imitato in tutto il mondo. "Con una intelligente e tenace passione che si è distesa lungo quasi un trentennio, Andrea ha costruito una realtà, il Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, che è una miniera di perle per il ministero, per le Università e per i giovani laureati del nostro Paese", ha detto Ivano Dionigi, ex rettore e attuale presidente di AlmaLaurea.