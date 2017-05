Egidio Comodo presidente Fondazione Inarcassa

Roma, 25 mag. (Labitalia) - Dopo due mandati e sei anni in carica, l'architetto Andrea Tomasi passa il testimone di presidente della Fondazione Inarcassa all'ingegner Egidio Comodo eletto dal Consiglio di amministrazione all’unanimità.Il neo presidente, che guiderà la Fondazione Inarcassa (braccio operativo di Inarcassa sui temi della professione) per i prossimi tre anni, presiede ad oggi anche l'Ordine degli ingegneri della provincia di Potenza, dopo essere stato presidente della Fondazione del medesimo Ordine. Entrato a far parte del comitato nazionale dei delegati di Inarcassa nel 2010, dal 2012 è altresì membro del gruppo nazionale di lavoro 'Servizi di ingegneria e architettura' del Consiglio nazionale ingegneri. Il presidente uscente, Andrea Tomasi, ha dichiarato: "Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con la Fondazione in questi sei anni. E’ stata un’esperienza bellissima, stimolante e avvincente. Sono sicuro che il nuovo Consiglio saprà dare nuovo stimolo a tutte le attività della Fondazione". Un sentito ringraziamento per quanto fatto finora dal suo predecessore e da tutto lo staff della Fondazione arriva anche dal neo presidente, Egidio Comodo, che ha aggiunto: "Accettando l'incarico ho assunto consapevolezza in merito al grande impegno e alle moltissime mansioni svolte fino a questo momento. Spero, insieme al nuovo Consiglio, di poter raccogliere questa eredità nel migliore dei modi e di poter rafforzare e dare nuovo impulso alla Fondazione a beneficio di tutti gli ingegneri e gli architetti". Egidio Comodo assume così l’incarico assieme al nuovo consiglio direttivo composto da Roberto Brandi, Gaetano Vinci, Antonio Guglielmini e Paolo Marchesi.