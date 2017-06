Elisa Favaron è 'Miscelatore futurista record nazionale 2017'

28 giugno 2017- 15:01

Torino, 28 giu. (Labitalia) - Elisa Favaron, del Palazzo delle Misture di Bassano del Grappa, con la sua polibibita 'La sfacciata', si è aggiudicata, a Torino, il titolo di 'Miscelatore Futurista Record nazionale 2017'. Nel corso della finale della competizione dedicata alla miscelazione futurista e organizzata dalla casa astigiana Giulio Cocchi, in collaborazione con altre case storiche della liquoristica nazionale (Alpestre, Campari, Fabbri, Luxardo, Nardini, Strega, Tassoni e da quest’anno Vecchia Romagna), sono state assegnate anche delle menzioni speciali. Menzione speciale Giulio Cocchi a Luca Menegazzo dell’Estremadura Café di Verbania per la sua polibibita 'Il volo sul Verbano'; menzione speciale Strega a Valerio Trentani del Mandarin Oriental di Milano per la sua polibibita 'Tuttoilcontrario'; menzione speciale Fabbri a Salvatore Vita de L’Osteria La Carbonara di Roma per la sua polibibita 'Litalica transitoria'; menzione speciale Vecchia Romagna per Giacomo Sai del Mor Cocktail Bar di Trieste per la sua polibibita '12.1'.“Questa competizione - commenta Roberto Bava, ad di Cocchi, che ha ideato l’evento - rappresenta una grande occasione per far tornare i fasti dello stile di miscelazione tutto italiano ideato dai futuristi. Oggi i giovani stanno riscoprendo questo stile e usano prodotti tutti italiani, prodotti storici come vino, grappa, vermouth. La polibibita vincitrice rappresenta a pieno il futuro della miscelazione futurista, l’applicazione ai giorni nostri dei canoni di questo stile di miscelazione. Questo era l’intento dell’edizione 2017 della competizione e siamo soddisfatti di aver ricevuto candidature da tanti miscelatori e miscelatrici giovani, preparati, sensibili e creativi”.Insieme con Roberto Bava sedevano in giuria quest’anno Fulvio Piccinino, esperto di miscelazione futurista e autore dell’omonimo libro edito da CocchiBooks, Mauro Mahjoub, il 'Re del Negroni' da Monaco di Baviera, Leonardo Leuci, bartender e fondatore del Jerry Thomas Speakeasy di Roma, e Rossella De Stefano, direttrice di Bargiornale. I concorrenti erano arrivati da ogni parte d’Italia per contendersi il titolo: ognuno con la sua polibibita, frutto di accurate ricerche e attenti studi sullo stile dei futuristi. Neo polibibite sono adesso disponibili anche grazie agli altri finalisti: 'Rinascita serenissima' proposta da Carlo Barison, de La Duchessa di Spinea; 'SelosapesseMarinetti' proposta da Luca Del Prete, del Fabric di Portici; 'Col’azione' proposta da Valerio Dussich , del Caffè Vittorio Emanuele di Bologna; 'Mamma ho steso il bucato' proposta da Marco Fedele, del Duke’s di Roma; 'Infodieta' proposta da Nicola Mancinone, de Il Confessionale Mix Bar di Asti; 'Ferie di fretta' proposta da Alessandro Tenconi, del Punch di Lora.