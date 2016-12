Emilia Romagna: al via 30 progetti formazione superiore 'Rete Politecnica'

28 dicembre 2016- 17:55

Bologna, 28 dic. (Labitalia) - Tecnici esperti nella gestione aziendale, in quella dei servizi, di progetti e dell’energia. La Giunta regionale dell'Emilia Romagna ha approvato 30 percorsi di Formazione superiore che, con un investimento di 2 milioni di euro del Fondo sociale europeo, completano l’offerta complessiva della Rete politecnica, affiancando alla formazione di professionalità e competenze di presidio e innovazione dei processi di progettazione e produzione beni servizi (percorsi Its e Ifts), la formazione di figure gestionali e manageriali.“La formazione superiore è un segmento decisivo della Rete Politecnica regionale– spiega l’assessore regionale al Lavoro Patrizio Bianchi–. I 30 percorsi approvati sono finalizzati a formare professionalità capaci di accompagnare e sostenere le imprese di produzione e di servizi, in particolare le piccole e medie imprese nei processi di innovazione, ma anche a rafforzare le capacità di gestione per progetti, con particolare attenzione ai lavoratori autonomi, oltre che a formare professionalità in grado di accompagnare le imprese nell’adozione di soluzioni produttive e gestionali finalizzate all’efficienza energetica”.I percorsi di formazione superiore sono realizzati da enti accreditati, in collaborazione con le imprese e gli altri soggetti del sistema educativo e formativo regionale. I percorsi hanno una durata complessiva compresa tra le 300 e le 600 ore e prevedono un periodo di stage.Al termine del percorso, a seconda degli obiettivi formativi e della durata, è possibile conseguire un certificato di competenze o la qualifica professionale. I percorsi sono gratuiti si rivolgono a giovani e adulti in possesso di un titolo di studio o di competenze ed esperienze tali da rendere possibile il processo di apprendimento delle competenze proprie della qualifica.