Eni: apprendistato di primo livello, esperienza per conoscere settore energia

29 dicembre 2016- 12:31

Roma, 29 dic. (Labitalia) - Un'esperienza per imparare a conoscere ed entrare nel mondo professionale dell'energia. Questo l'obiettivo dell'apprendistato di primo livello, previsto dal protocollo d'intesa siglato da Eni con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.Sono 175 apprendisti coinvolti e 140 i contratti già attivati nel 2016. I giovani prevalentemente vengono da istituti tecnici e professionali e nel prossimo biennio si formeranno presso alcuni dei siti industriali Eni, dalle raffinerie di Gela, Venezia, Livorno o Sannazzaro, agli impianti di Ravenna, al Centro Oli in Val d’Agri, al Centro direzionale di San Donato Milanese.Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a contenuto formativo rivolto ai giovani studenti e finalizzato ad acquisire il diploma di istruzione secondaria superiore o la qualifica professionale. E' destinato ai ragazzi e alle ragazze che abbiano compiuto i 15 anni di età, fino al compimento dei 25 anni.La durata del contratto è di due anni (uno per gli istituti di istruzione e formazione professionale) durante i quali gli studenti seguono programmi di istruzione scolastica integrati con la formazione aziendale. Un giorno alla settimana i diplomandi frequentano il corso in azienda, mentre durante le vacanze scolastiche estive svolgono anche attività lavorativa.Con l'apprendistato di primo livello l'Eni punta a costruire alcune conoscenze e competenze di base per chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro, ed in particolare a quello di un’azienda complessa ed articolata quale Eni: conoscenze di tipo tecnico connesse ai processi aziendali e/o produttivi e competenze personali necessarie ad integrarsi nei contesti organizzativi.I piani formativi sono strutturati con metodologie di on the job training, aula tradizionale e e-learning. Gli studenti sono seguiti da tutor aziendali in stretto raccordo con i tutor scolastici. I percorsi formativi si svolgono presso i siti operativi, le sedi direzionali di Eni e i centri di formazione di Eni Corporate University.