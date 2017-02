Enpi Entertainment, sulle punte per combattere il cancro

14 febbraio 2017- 13:22

Roma, 14 feb. (Labitalia) - Con il contributo economico di Siae e dello Snac (Sindacato nazionale autori e compositori), domenica 19 febbraio all'auditorium San Leone Magno di Roma ci sarà un evento a favore dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, organizzato dalla Enpi Entertainment di Niccolò Petitto, in collaborazione con l'Associazione culturale Occhio dell'Arte.Ben 7 scuole di danza, provenienti non solo da Roma ma anche da altri luoghi del Lazio balleranno sulle musiche dell'ultimo cd del maestro Franco Micalizzi, presidente del Consiglio di sorveglianza Siae e membro del consiglio direttivo Snac, 'L'Isola dei Fiori', in uno spettacolo che coniugherà danza e arti visive per raccogliere fondi a sostegno della ricerca sui tumori pediatrici. Centinaia di posti a sedere a disposizione di chi vorrà sostenere la ricerca scientifica per dare un messaggio concreto alle giovani generazioni che il cancro è sempre più curabile."Sono orgoglioso -spiega a Labitalia Micalizzi- di poter mettere a disposizione la mia musica per uno scopo così nobile. Il mio ultimo lavoro, L'Isola dei fiori appunto, si ispira al primo fiore sbocciato all'interno della capsula spaziale internazionale in orbita intorno alla terra nel gennaio di quest'anno. Ho sentito l'emozione di questo piccolo grande avvenimento, e ho voluto dedicare ai fiori di ogni specie e latitudine 12 brani musicali che ne descrivono la bellezza e lo splendore dei colori con atmosfere particolarmente suggestive. Che ragazzi giovani se ne siano innamorati ed abbiano deciso di far sposare la mia musica a questo progetto solidale, che contribuisco a promuovere in prima persona, non puo' che rendermi doppiamente felice ed orgoglioso".Lo spettacolo avrà la collaborazione artistica di Simona Marchini, premiata in serata alla carriera. Atteso per un riconoscimento anche il l'attore Giancarlo Giannini. La conduzione sarà affidata alla bravura e al talento della ballerina Lorenza Mario.Le scuole partecipanti al progetto: Scuola di danza Tersicore (Ostia), scuola Santinelli (Ials) di Roma; Ballet Center di Maria Luisa Rubulotta (Civitaveccchia); il proscenio di Paloma Farinosi (Bracciano); Arte e balletto (Frosinone); Spazio Danza (Casal di Principe); Balletto di Roma di Flaminia Buccellato (Roma).Tra gli ospiti della serata, il volto noto di Sara Santostasi, attrice e cantante, che da 'Ballando con le Stelle' al musical 'Dirty Dancing' ha dimostrato in realtà di essere anche una stella delle punte.