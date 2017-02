Environmental Risk Manager salva ambiente e occupazione

17 febbraio 2017- 13:07

Tra i Green Jobs più richiesti dal mercato nel 2016 secondo GreenItaly

Milano, 17 feb. (Labitalia) - E' uno dei Green Jobs più richiesti dal mercato nel 2016 secondo GreenItaly 2016, il rapporto di settore realizzato da Unioncamere e Fondazione Symbola: è l'Environmental Risk Manager, una figura professionale specializzata nell’identificare le potenziali fonti inquinanti, mappare i processi e le strumentazioni utilizzate in azienda individuando le modalità di prevenzione e controllo dei rischi. Sulla base dei risultati delle analisi, il risk manager ambientale delinea gli scenari di vulnerabilità nel caso in cui accada un incidente, con l’obiettivo di minimizzare l’impatto di un eventuale incidente sul business aziendale nel rispetto dell’ambiente e della sicurezza. Una professione per cui sono fondamentali formazione tecnica e conoscenze approfondite dei prodotti specifici disponibili nel panorama assicurativo, a cui si aggiunge un aggiornamento continuo sugli aspetti giuridici. Per formare al meglio questa figura, parte la 10ma edizione del master in Environmental risk assessment and management di Cineas, Consorzio universitario non profit fondato dal Politecnico di Milano nel 1987, e scuola di formazione manageriale. “Gli incidenti industriali con conseguenze sull’ambiente sono una reale minaccia per le imprese, in quanto non solo creano un danno economico immediato dovuto al deterioramento dei beni aziendali (impianti e strutture), ma compromettono anche la capacità produttiva e l’immagine dell’azienda sul lungo periodo", commenta Giovanni Faglia, coordinatore del master Cineas Environmental risk assessment and management.“Basti pensare -prosegue Faglia- all’incidente della raffineria Iplom, avvenuto lo scorso aprile dove, a seguito della rottura di una tubazione dell'oleodotto, si è verificato lo sversamento di migliaia di litri di greggio nel fiume Polcevera, con conseguenze ambientali importanti e ripercussioni giuridiche tutt’ora aperte”.Le assunzioni che hanno riguardato i Green Jobs previste dalle imprese nel 2016 sono pari al 12,9% del totale, a cui si affianca il 31,6% di figure (non Green Jobs) alle quali sono richieste competenze green. In termini assoluti, si tratta di 72.300 assunzioni di green jobs e di 176.800 assunzioni associate alla richiesta di competenze green; nel loro insieme, raggiungendo quota 249.100 assunzioni, costituiscono ben il 44,5% della domanda di lavoro.Il master Cineas si sviluppa in 80 ore che si svolgeranno, ogni venerdì, dal 21 aprile al 30 giugno al Politecnico di Milano. Il corso è organizzato in moduli che approfondiscono le diverse tipologie di rischio ambientale (suolo, aria e acqua) e si rivolge a professionisti di: imprese industriali, compagnie di assicurazione, società di brokeraggio, studi legali, società di consulenza e aziende di bonifica e ripristino. Per iscriversi c’è tempo fino al 10 aprile 2017. Maggiori informazioni sul sito di Cineas www.cineas.it.