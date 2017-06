Eos annuncia la partnership con Cadland

30 giugno 2017- 12:07

Scianatico, valorizzazione ulteriore di Additive Manifacturing

Milano, 30 giu.–(Labitalia) - Eos, azienda leader a livello mondiale per le tecnologie e la qualità delle soluzioni di Additive Manufacturing (Am) di fascia alta, ha annunciato ieri, durante il suo Additive Manufacturing User Meeting una nuova e importante partnership con Cadland, tra i principali distributori sul mercato di software industriali e con 25 anni di storia nel campo delle infrastrutture e dei sistemi Plm e, non ultimo, nei sistemi di visualizzazione per la Realtà Virtuale e la Realtà Aumentata.Nel corso dell’evento, che si è tenuto presso il Palazzo della Luce a Torino, Eos, in collaborazione con il Politecnico di Torino, ha invitato tutti gli addetti del settore industriale a scoprire le ultime novità e il futuro dell’Additive Manufacturing. Durante l’appuntamento, inoltre, i partecipanti hanno potuto comprendere i vantaggi offerti dall’Am grazie alla testimonianza diretta di importanti multinazionali, che hanno già scelto con successo questa tecnologia in ottica produttiva.“Cadland è uno dei principali distributori di software industriali in Italia, con una storia importante e ricca di successi in realtà strategiche per il nostro business -ha dichiarato Giancarlo Scianatico, Regional Manager per l’Italia di Eos-. In Italia con i loro sistemi di realtà virtuale per uso industriale sono leader in mercati chiave quali l’automotive e l’aeronautica. Siamo certi che questa partnership ci consentirà di valorizzare, verso un numero sempre maggiore di aziende, tutti i benefici dell’Additive Manufacturing, con un ulteriore focus che abbraccia anche l’integrazione e la connettività".La collaborazione tra Eos e Cadland vedrà le due aziende unire le forze per offrire al mercato le migliori tecnologie e soluzioni hardware e software, che consentano di trarre i massimi benefici dall’Additive Manufacturing. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, le due realtà sfrutteranno sinergie legate ai prodotti Eos e Cadland, amplificando i messaggi chiave di entrambe le aziende per raggiungere nella maniera ottimale i clienti finali interessati a soluzioni complete e facili da implementare, che comprendano tutte le fasi di vita del prodotto: progettazione, creazione del prototipo in realtà virtuale e realizzazione.“Siamo lieti di collaborare con Eos, lavorare con un’azienda multinazionale così attenta alla realtà locale ci consentirà di raggiungere nuovi mercati con un’offerta sempre più mirata“, ha aggiunto Roberto Ruggieri, ad di Cadland srl. “Nella nostra storia -ha ricordato Ruggieri- siamo riusciti a diventare un player importante nell’area dell’Europa Mediterranea. Dalla nostra sede di San Benedetto del Tronto abbiamo portato le nostre soluzioni tecnologiche innovative in tutta Italia e, in alcuni casi, anche all’estero. Questa partnership ci aiuterà a proporre ai nostri clienti, anche grandi nomi del Made in Italy, soluzioni performanti e processi produttivi più semplici, per aiutarli a fare un ulteriore passo verso il futuro”.Insieme alla possibilità di scegliere i sistemi Eos, Cadland offrirà al mercato le ultime novità e i “grandi classici” del suo portafoglio prodotti: dai software Dassault Systèmes come Catia, con la possibilità di acquistare un modulo dedicato all’ottimizzazione topologica per l’Additive Manufacturing, Enovia e Delmia, ai software Hyperlean per la stima dei costi, fino ai sistemi di visualizzazione per la Realtà Virtuale e la Realtà Aumentata.EOS è leader tecnologico globale per la stampa 3D industriale di metalli e polimeri. Fondata nel 1989, l’azienda indipendente è un pioniere nel campo delle soluzioni olistiche di Additive Manufacturing. Ogni attività di EOS si basa sugli elementi fondamentali della responsabilità aziendale e della sostenibilità, sia all’interno che all’esterno, dell’organizzazione. Cadland Srl, fondata nel 1994, opera nel settore Plm (Product Lifecycle Management, Cad, Cam, Cae) con sede a San Benedetto del Tronto. L’azienda, oltre ad essere primo integratore italiano di soluzioni e tecnologie Plm con oltre 500 clienti, supporta lo sviluppo dei prodotti industriali con tecnologie innovative per la progettazione, la realizzazione e la gestione completa dei processi di fabbricazione.