Epifania solidale con canili e rifugi comunali di Roma grazie al Gospel

27 dicembre 2017- 16:58

Roma, 27 dic. (Labitalia) - Epifania 2018 a Roma, all'insegna della solidarietà con i cani e i gatti che ancora non hanno trovato una casa e sono ospiti delle strutture comunali. Ad organizzare l'evento benefico è l'associazione Io Libero (Associazione volontari canile di Porta Portese) in collaborazione con 7Hills Gospel Choir (www.7hillsgospel.it). Sabato 6 gennaio alle 18, infatti, alla sala Betlemme della Chiesa di Santa Lucia (via Santa Lucia 5 - Cir.ne Clodia) a Roma, si terrà il concerto del coro gospel 7Hills. L'ingresso costa 10 euro: l'intero ricavato sarà devoluto al fondo Avcpp per sostenere le spese sanitarie per cani e gatti.