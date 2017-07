Erino Colombi eletto presidente Cna Lazio

14 luglio 2017- 18:54

Roma, 14 lug. (Labitalia) - Si è svolta oggi a Roma l’assemblea della Cna Lazio, che riunisce tutte le Cna provinciali. L’assemblea ha nominato alla presidenza Erino Colombi, nato a Durban nel 1954, imprenditore del settore dell’autoriparazione, che ha all’attivo due mandati come Presidente dell’Associazione Provinciale di Roma. “Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata nel guidare l’associazione in una fase ancora molto difficile – ha detto Colombi-. Si tratta di un compito importante che cercherò di svolgere con tutto l’impegno possibile, raccogliendo il testimone dell’amico e collega Danilo Martorelli, che ha svolto un ottimo lavoro, distinguendosi per capacità di coordinare le forze e di rappresentanza. Continueremo su questa strada per rafforzare la rappresentanza delle imprese nelle politiche regionali” così Colombi.