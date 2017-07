Europ Assistance Italia, Fabio Carsenzuola nuovo ad e d.g.

12 luglio 2017- 15:20

Milano, 12 lug. (Labitalia) - Il consiglio di amministrazione di Europ Assistance Italia ha nominato Fabio Carsenzuola amministratore delegato e direttore generale di Europ Assistance Italia, compagnia leader nell’assistenza del Gruppo Generali. Fabio Carsenzuola prende il posto di Bruno Scaroni alla guida di Europ Assistance Italia dal settembre 2014 e recentemente nominato group strategy & business accelerator director di Generali.Il ceo del gruppo Europ Assistance Antoine Parisi ha affermato: “Mi congratulo con Fabio Carsenzuola che, grazie alla sua esperienza in diversi campi del settore assicurativo, sono certo contribuirà ad accelerare il processo di trasformazione e sviluppo della compagnia"."Voglio, inoltre, ringraziare Bruno Scaroni -ha aggiunto- per l’eccellente contributo che ha saputo apportare all’azienda, augurandogli il meglio nel suo nuovo ruolo. Sono felice di constatare che il processo di rinnovamento manageriale avviato quasi tre anni fa in tutto il gruppo Europ Assistance sta dando i frutti sperati, valorizzando il percorso di crescita interna ai suoi migliori talenti".