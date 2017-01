Expo Tecnocom, vetrina per pubblici esercizi e arte bianca

26 gennaio 2017

Dal 12 al 15 febbraio presso l’Umbriafiere di Bastia Umbra

Perugia, 26 gen. (Labitalia) - Manca poco ad Expo Tecnocom, la grande vetrina professionale per il settore dei pubblici esercizi, delle attività ricettive e dell’arte bianca. La fiera, realizzata da Epta Confcommercio Umbria dal 12 al 15 febbraio, presso l’Umbriafiere di Bastia Umbra (Perugia), attende i visitatori con una XV edizione ancora più ricca e accattivante. I padiglioni occupati passano da 3 a 4, per presentare in modo approfondito e le macro aree tematiche: food, equipment e contract. Imperdibile anche il concorso organizzato dall’Università dei Sapori e dall’Accademia maestri cioccolatieri italiani. Gli studenti dell’Accademia realizzeranno golose praline con i prodotti delle aree terremotate umbre durante lo Sweet Umbria, 1° Tecnocom Chocolate Contest, che si svolgerà nella giornata di lunedì 13 febbraio e vedrà i vincitori nominati da una giuria d’eccezione.Previsti incontri, convegni, eventi, workshop, seminari e dimostrazioni che animeranno i 4 giorni della fiera. Tutti gli appuntamenti sono organizzati per facilitare i contatti tra professionisti, associazioni di categoria e tutti quelli che vogliono avviare un’attività. Expo Tecnocom si conferma così un punto di incontro privilegiato per gli operatori, anche grazie all’ubicazione favorevole nel Centro Italia, alle molte attrattive dell’Umbria e alla sempre maggiore presenza di aziende italiane leader nei loro settori.“Volete aprire -dice Aldo Amoni, presidente di Epta Confcommercio Umbria- rinnovare, ristrutturare o far crescere la vostra attività? Expo Tecnocom è il luogo perfetto in cui aziende e professionisti entrano in contatto per cogliere grandi occasioni". "Ogni edizione -assicura- si rinnova per tenersi al passo con i tempi e proprio per questo la fiera punta ora anche all’estero. Nel 2019 vi aspetteremo ad Expo Tecnocom con importanti aziende italiane e internazionali".