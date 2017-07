Federconfidi: Rosario Caputo eletto nuovo presidente

20 luglio 2017- 12:39

Roma, 20 lug. (Labitalia) - Rosario Caputo è il nuovo presidente di Federconfidi. Napoletano, classe 1958, è amministratore unico della IBG spa, sede a Caserta e stabilimento produttivo a Buccino (Sa). L’azienda produce e commercializza nel Mezzogiorno i brand Pepsi Cola, Gatorade, Thè Lipton, Looza, Lay's e Chinotto Neri. Dal 2000 Caputo è presidente di Ga.Fi., il Confidi confindustriale della Campania. Eletto all’unanimità da Federconfidi, che si è riunita ieri in Assemblea, resterà in carica fino al 2020. Federconfidi, che riunisce i Confidi di area confindustriale, rappresenta 29 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi distribuiti sull’intero territorio nazionale per un totale di oltre 190.000 piccole e medie imprese industriali e garantisce finanziamenti a Pmi per oltre 6,7 miliardi di euro. "Da imprenditore del Sud sono molto orgoglioso di questo incarico - dichiara il neo presidente – continueremo a fornire un valido supporto al sistema dei Confidi che rivestono un ruolo di primaria importanza nell’economia del nostro Paese e mi impegnerò personalmente perché in materia di accesso al credito ci sia il giusto equilibrio tra le esigenze delle nostre piccole imprese e le giuste regole bancarie. I Confidi sono stati e sono ancora protagonisti di una profonda evoluzione, che ha già comportato importanti processi aggregativi e di razionalizzazione". "Per proseguire su questa strada - conclude Caputo - abbiamo bisogno di modernizzare il nostro ruolo e di condividere maggiormente le diverse esperienze, favorendo la diffusione delle nostre eccellenze, per generare quelle sinergie che ci possono far superare le sfide di un contesto normativo e di mercato che negli anni è profondamente cambiato".